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Жарко до +19: синоптики ждут погодный сюрприз на Вербное воскресенье

Жарко до +19: синоптики ждут погодный сюрприз на Вербное воскресенье

Дожди в Украину придут в начале следующей недели, а пока на всей территории страны сохранится теплая погода. Ночные заморозки сохранятся, но в течение дня воздух будет прогреваться местами до +19−20 градусов.

10 апреля небольшие осадки возможны в отдельных районах Киевской, Черниговской, Винницкой областей и в восточных регионах. Днем будет тепло, на юге до +21.

День 11 апреля обещает быть облачным, но осадков не ожидается. Станет немного прохладнее: до +16 на западе и до +11 в восточных регионах.

12 апреля на праздник Вербного воскресенья синоптики ждут южный и юго-западный ветер, будет солнечно и без осадков. Особенно жарко будет в Закарпатье - там до +19.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань ожидает, что дожди затянутся до 17 апреля. А Владимир Деркач прогнозирует, что перед Пасхой 19 апреля установится длительное потепление. Об этом в статье «По ночам заморозки, а днем плюс 20: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».

# Украина
По материалам: fakty.ua

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