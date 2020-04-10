Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Середина апреля подготовила для представительниц разных Знаков Зодиака много препятствий и трудностей. Астрологи подскажут, как расставить акценты на этой неделе, чтобы защитить себя и многого добиться.

Главные планеты набирают силу и в середине апреля потребуют от представительниц Зодиака сильных, напористых действий. Сейчас очень важен командный дух — даже в тех ситуациях, когда наши взгляды будут сильно расходиться со взглядами окружающих. Важно поддерживать близких, чтобы в сложный момент они смогли поддержать вас. Астрологи советуют отбросить все обиды и вспомнить о главном — о том, что сейчас нас всех объединяет одна беда. Каждый из нас сможет добиться выдающихся успехов. Но речь совсем не о карьерных высотах: планеты предоставят шанс узнать свои сильные стороны.

Женщина-Овен

Наступающая неделя обещает быть очень непредсказуемой. Астрологи советуют отложить планирование: вряд ли намеченное получится осуществить. Лучшая стратегия — решать проблемы по мере их поступления и следить за знаками свыше. В ближайшие 7 дней они могут выражаться в книгах, случайно подвернувшихся под руку, в словах, сказанных в нужный момент, в случайных событиях и других непредвиденных обстоятельствах. Все, что не будет вписываться в общую картину, станет ключом к успеху.

Женщина-Телец

На этой неделе Вселенная будет охотно откликаться на просьбы Тельцов. Но астрологи советуют не дергать могущественные силы по мелочам, а выбрать наиболее важные для себя темы, разобраться со своими желаниями. В приоритете сейчас финансовая и личная сферы, однако не стоит забывать и о других областях жизни. В начале недели, лучше всего в понедельник утром, стоит прикинуть, в чем нужна помощь свыше, чтобы, визуализируя желания, не оторваться от внешнего мира.

Женщина-Близнецы

По гороскопу, в интересах женщин-Близнецов найти путь к гармонии. Не стоит включаться в борьбу амбиций, воевать за авторитет или признание. Вместо спора о том, кто успешнее и главнее, разумнее остаться соратниками: в ближайшем будущем могут оказаться не так важны чины и привилегии. Не стоит создавать конфликт и на материальном уровне. Предстоящая неделя поможет в решении глобальных задач, поэтому совсем ни к чему тратить ее на пустые споры и борьбу.

Женщина-Рак

Проблемы и отложенные дела напомнят о себе представительницам Рака. Проигнорировать их, увы, будет невозможно: это опасное решение, за которое потом непременно придется заплатить большую цену. Поэтому стоит сделать шаг навстречу, где это необходимо, будь то решение семейных вопросов, разговор о повышении или попытка примирения. До конца недели сохранится шанс уладить любую проблему, впрочем, не исключено, что этот шанс не понравится. Например, придется обратиться за помощью к неприятному человеку или сделать то, что противоречит принципам.

Женщина-Лев

Женщины-Львицы добьются больших успехов на интеллектуальном поприще. Планеты приготовили им необычное испытание, после которого обязательно последует щедрое вознаграждение. А вот дела любовные пока что окутаны непроглядным туманом. Необходимо трезво оценивать свои силы и возможности. Любовная сфера во многом зависит от дальнейших действий. Но удача расположена к Львам благосклонно. Единственное, что советуют эксперты сайта dailyhoro.ru, — остерегаться первых дней недели, когда нестабильное Солнце может исказить общую картину.

Женщина-Дева

Девам звезды советуют поберечь силы и нервы. Стоит почаще напоминать себе, что всех дел не переделать, всех денег не заработать и всем не угодить. К середине недели ожидается новый поворот событий, который потребует осторожности: при малейшем конфликте ситуация может стать критичной. Предвидеть все сложно, поэтому астрологи советуют контролировать хотя бы свои действия. Уборка в доме поможет навести гармонию в душе, оказав умиротворяющие воздействие и избавив от различных стрессов.

Женщина-Весы

Астрологи советуют женщинам-Весам пока повременить с новыми начинаниями: сейчас не до них. На этой неделе остро встанут отложенные дела, которые потребуют незамедлительного разрешения, так что самое время всерьез взяться за них. В условиях аврала или стресса стоит посмотреть на происходящее под иным углом. Можно обратиться за советом к близким или подругам, но не для того, чтобы безоговорочно им следовать, а чтобы взглянуть на одну и ту же вещь с разных сторон. Так будет проще определиться с дальнейшими действиями в любой ситуации.

Женщина-Скорпион

Женщинам-Скорпионам уже с понедельника потребуется осторожность во всем: звездная ситуация непредсказуема, стрессогенна и местами опасна. Неделя заставит понервничать, иногда даже придется отражать нападки. Мудра «Щит Шамбалы» станет сейчас лучшей защитой от негатива, недоброжелателей и завистников. В противном случае велик риск разрыва, ссоры, смены планов, потери удачи. Звезды настоятельно советуют «не лезть на рожон» и придерживаться астрологических рекомендаций, оставив разбирательства на потом.

Женщина-Стрелец

Для Стрельцов неделя начнется с неожиданных хлопот, и велика вероятность того, что они растянутся до выходных. Несмотря на все старания (а порой и благодаря им) список непредвиденных проблем будет расти, словно снежный ком. Важно иметь поддержку со стороны в лице хороших помощников, которым по плечу неоднозначные ситуации. Вполне возможно, что близкие будут только рады помочь в нетипичной ситуации и отточить свои навыки. Вернуть равновесие, как ни странно, поможет забота не о себе, а о других людях, бескорыстные благотворительные дела.

Женщина-Козерог

На этой неделе женщины-Козероги столкнутся с непредвиденными волнениями и рисками, порой ситуация будет довольно взрывоопасной. Возможны проблемы с деньгами, детьми, здоровьем. Не исключены семейные сложности. В связи с текущим положением дел желательно отказаться от экстремальных экспериментов. В момент кризиса самое главное — не терять надежду: обязательно найдется тот, кто протянет руку помощи. Общение со старыми друзьями поможет найти ответы на вопросы, которые мучают здесь и сейчас.

Женщина-Водолей

Неделя будет непростой. Женщины-Водолеи могут столкнуться с рядом серьезных препятствий на своем пути. Но не стоит отчаиваться и сдаваться: начало положено, путь проторен, необходимо лишь продолжать движение к желанной цели. Если появится усталость от происходящего (а такой вариант очень возможен), стоит выделить себе время для отдыха, в которое ничто не будет тревожить. Можно посмотреть добрый фильм, включить любимую музыку, попрактиковать новую медитацию — словом, позволить себе отдохнуть и телом, и душой.

Женщина-Рыбы

На наступающей неделе особенно сильную заинтересованность вызовут меры по профилактике здоровья. Рыбам стоит помнить, что лучшее — враг хорошего. Опасно расширять привычные границы и пробовать что-то радикально новое: получение желаемого будет сопровождаться напряжением, и ноша может оказаться непосильной. Особенно чревато заниматься самолечением, пробовать методы нетрадиционной медицины, призывать на помощь колдовство и различные заговоры. Астрологи советуют использовать именно то, что знакомо и проверенно.