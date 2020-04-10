Журналист раскрыл главный секрет актерского мастерства Хоакина Феникса

Влада Некрасова

Журналист и помощник редактора журнала GQ Стюарт МакГурк в материале, посвященном американскому актеру Хоакину Фениксу, раскрыл главный секрет актерского мастерства лауреата премии "Оскар".

По словам автора, перед каждой ролью Феникс в течение нескольких недель чувствует себя физически больным из-за волнения, а большинство режиссеров отмечает, что он невероятно стеснительный. Хотя многие в это с трудом могут поверить.

"Это чистая тревога. И я люблю это", — приводит слова Хоакина Феникса журналист.

Актер часто отказывается репетировать, так как для него это значит "чувствовать себя в безопасности". Фениксу нравится наслаждаться "страхом незнания".

Такая позиция актера стала проблемой на съемочной площадке "Джокера". Он отказывался читать сценарий с Робертом Де Ниро. Из-за этого, звезде фильма "Крестный отец 2" пришлось позвонить режиссеру Тоду Филлипсу, чтобы тот заставил Феникса проработать одну из сцен. Исполнитель роли Артура Флека с трудом пошел на это.

Оказалось, что у Хоакина Феникса есть теория об актерском мастерстве. Она состоит в том, что все, чему обучают студентов в театральных вузах и школах — "совершенно неправильно".

"Они учат вас вызубривать строки — неправильно! Говорят, что нужно следовать за светом и попадать в цель — неправильно!" — процитировал актера МакГурк.

Несмотря на то, что он более 30 лет работает в кино, по словам журналиста, Феникс целенаправленно не учил термины из этой отрасли.