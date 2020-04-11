Аваков послал к черту руководство ГБР за обвинения в адрес Черновол
Глава МВД Украины Арсен Аваков в резкой форме раскритиковал руководство Государственного бюро расследований (ГБР), за действия в отношении бывшего депутата Рады и активистки Майдана Татьяны Черновол.
Соответствующий пост руководитель силового ведомства опубликовал на своей странице в Facebook после того как ГБР вручило подозрение экс-нардепу Татьяне Черновол и обвинило ее в поджоге офиса «Партии регионов» в Киеве, а также в убийстве человека.
Аваков считает, что глава ГБР Александр Бабиков начал уголовное производство против Татьяны Черновол в качестве мести за свержение президента Виктора Януковича, у которого он был адвокатом. При этом глава МВД трижды в тексте искажает фамилию Бабикова, называя его «Бибиковым».
Он назвал «неадекватными и постыдными» обыски дома у бывшего нардепа Черновол и посоветовал Бибикову покинуть пост директора ГБР.
В ГБР уже отреагировали на эту «критику». При этом, в отличие от эмоциональных призывов министра, сделали это официально и сухо. Комментарий представителей ведомства в пятницу, 10 апреля, опубликовало информационное агентство «Интерфакс-Украина».
Ранее ИА Newstes сообщало, что утром 10 апреля сотрудники ГБР явились в дом Татьяны Черновол под Киевом с целью проведения обыска. Позже ей было сообщено о подозрении в совершении преступления. Речь идет об умышленном убийстве в результате поджога офиса «Партии регионов» в Киеве в феврале 2014 года.