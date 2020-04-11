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Аваков послал к черту руководство ГБР за обвинения в адрес Черновол

Аваков послал к черту руководство ГБР за обвинения в адрес Черновол

Глава МВД Украины Арсен Аваков в резкой форме раскритиковал руководство Государственного бюро расследований (ГБР), за действия в отношении бывшего депутата Рады и активистки Майдана Татьяны Черновол.

Соответствующий пост руководитель силового ведомства опубликовал на своей странице в Facebook после того как ГБР вручило подозрение экс-нардепу Татьяне Черновол и обвинило ее в поджоге офиса «Партии регионов» в Киеве, а также в убийстве человека.

Аваков считает, что глава ГБР Александр Бабиков начал уголовное производство против Татьяны Черновол в качестве мести за свержение президента Виктора Януковича, у которого он был адвокатом. При этом глава МВД трижды в тексте искажает фамилию Бабикова, называя его «Бибиковым».

«Адвокат Януковича, господин Бибиков Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол — личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!», — пишет глава МВД.

Он назвал «неадекватными и постыдными» обыски дома у бывшего нардепа Черновол и посоветовал Бибикову покинуть пост директора ГБР.

«Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев — учувствовала в гражданских протестах… Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 — я такой же, как Таня — приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!», — написал Аваков.

В ГБР уже отреагировали на эту «критику». При этом, в отличие от эмоциональных призывов министра, сделали это официально и сухо. Комментарий представителей ведомства в пятницу, 10 апреля, опубликовало информационное агентство «Интерфакс-Украина».

«ГБР находится вне политики. Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения исходя из собранных доказательств и обстоятельств дела», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Newstes сообщало, что утром 10 апреля сотрудники ГБР явились в дом Татьяны Черновол под Киевом с целью проведения обыска. Позже ей было сообщено о подозрении в совершении преступления. Речь идет об умышленном убийстве в результате поджога офиса «Партии регионов» в Киеве в феврале 2014 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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