Без перерыва: 9 лучших (когда-либо изобретенных) секс-игрушек

Вадим Карасев

Вибратор-кролик, стимуляторы клитора, мини-вибратор на палец, стеклянные фаллоимитаторы — за всю долгую историю секс-игрушек марки выпустили тысячи различных вариантов. Сейчас, когда люди проводят много времени дома из-за пандемии коронавируса, продажи гаджетов для взрослых бьют все рекорды. Это и неудивительно! Оргазм — отличный (и полезный для здоровья) способ снять стресс в это непростое время. NEWSTES.RU опросил представителей секс-шопов и брендов, производящих секс-игрушки, и составил свой рейтинг самых популярных на сегодняшний день экземпляров.

Вакуум-волновой клиторальный стимулятор Womanizer Premium (15 587 руб.)

Ох, сколько сердец разбил этот "бабник"! За последние три года было продано порядка двух миллионов экземпляров. Так чем же он так хорош? Во-первых, то, что умеет Womanizer, обезоруживающе похоже на настоящий куннилингус. Почувствовать весь спектр удовольствия, от деликатных прикосновений до интенсивного посасывания, позволяют 12 различных уровней интенсивности.





Во-вторых, у модели Premium появилась новая функция "автопилот", с которой все оргазмы становятся непредсказуемыми.

Ориентируясь на ваши собственные предпочтения, стимулятор сам выбирает силу нажатия и частоту всасываний. Но на этом возможности секс-устройства не заканчиваются: еще одна функция Smart Silence также знает все о ваших желаниях!

Стимулятор включается только при близком контакте с кожей и автоматически переходит в режим ожидания и умолкает, если отложить его в сторону.





Womanizer гарантирует оргазм в прямом смысле этого слова. Немецкий бренд предлагает купить Womanizer Premium или Womanizer Duo, и если в течение 30 дней долгожданный оргазм так и не наступит, деньги за гаджет будут возвращены.

Парный вибратор с сенсорным пультом управления Chorus, We-Vibe (13 900 руб.)

Chorus любят за его универсальность. Корпус этой "прищепки", покрытый медицинским силиконом, сгибается в двух местах, поэтому можно настроить игрушку под свою анатомию. За 10 лет с момента создания было продано порядка шести миллионов экземпляров!

Вибратор еще называют интуитивным, потому что он управляется с помощью пульта, который разработан с учетом естественных человеческих реакций. Чем крепче сжимать его, тем сильнее становится вибрация, и наоборот.





А еще фирменное приложение для телефона We-Connect позволит играть друг с другом, даже когда вы порознь и проклятая самоизоляция рушит все планы.

Вибромассажер Magic Wand Massager, Hitachi (4 950 руб.)

Magic Wand Massager — это "кадиллак" среди вибраторов. "Волшебная палочка" была признана самой культовой секс-игрушкой всех времен. Этот вибратор поселился в списке бестселлеров с тех пор, как его изобрели (то есть около 50 лет назад).





Выпущенное японской компанией Hitachi в 1968 году и позиционируемое как "массажер для тела", устройство изначально продавалось не в секс-шопах, а в универмаге Macy's.

Пик популярности связывают с эпизодом "Секса в большом городе", где Саманта Джонс интересуется, действительно ли кто-то использует массажер не как вибратор. Именно тогда продажи Magic Wand стремительно выросли. Не остановило покупателей и то, что в сериале показали совсем не Magic Wand, а только похожий девайс.





Фишка в том, что "Волшебная палочка" очень мощная. У нее две скорости — 5 000 и 6 000 оборотов в минуту. Именно поэтому некоторые рекомендуют использовать ее через одежду.

Клиторальный стимулятор Sona Cruise, Lelo (9 300 руб.)

Одна из самых популярных моделей бренда Lelo — массажер клитора Sona Cruise. Только за последний месяц его продажи по всему миру выросли на целых 191% (это много "социально изолированных" оргазмов).

От классического Sona ее отличает функция "круиз-контроля". Cruise Control — это резервные 20% мощности на случай, если батарея игрушки начнет садиться. За счет этого нововведения мощность не теряется, а гаджет продолжает работать на прежних оборотах.





Вибратор Arc, Dame (8 500 руб.)

Вибратор Arc от Dame был распродан через 72 часа после дебюта в январе 2020 года (очевидно, его с нетерпением ждали!). Так что же так привлекает в нем девушек?

Ответ очевиден — мощные оргазмы. Новинка, выпущенная в двух оттенках (ягодно-розовом Berry и голубом Ice), призвана нежно стимулировать клитор, а изогнутая головка позволяет легко маневрировать гаджетом в точке G.





Его форма невероятно хороша! Я думала, что знаю, где находится моя точка G, но потом этот вибратор подсказал мне правильные координаты. Эта скрытая эрогенная зона — сокровищница удовольствия, которая просто ждет, что когда-нибудь до нее доберется нужная секс-игрушка, — говорит пользовательница сети, которая одной из первых протестировала Arc.

С таким помощником так и хочется стать Индианой Джонсом (читайте исследователем своего удовольствия). Идея состоит в том, чтобы экспериментировать, а Arc поможет с нужным давлением, вибрацией и положениями.

Вибратор Jessica Rabbit, Lovehoney (около 2 тыс. руб.)

Если можно было бы выбрать всего одну игрушку, которая выдержала испытание временем, то это вибратор-кролик. Он разработан, чтобы помочь испытать удивительные смешанные оргазмы посредством одновременной стимуляции клитора и точки G. Именно это делает его идеальным многостаночником.





Он прекрасно подходит для мастурбации в одиночку. Однако если вы в настоящее время изолированы от своего партнера, почему бы не довести температуру в спальне до предела, показав (с помощью "зума", например) любимому/любимой, как именно вы хотели бы использовать эту игрушку.

Вибратор Shibari Mini Halo, Amazon (около 2 тыс. руб.)

У вибратора Shibari (собственная торговая марка секс-игрушек Amazon) около 5 тысяч положительных отзывов на Amazon! Этот компактный гаджет уже несколько лет подряд является лидером продаж в категории "Электрические массажеры".

Чтобы у вас не было сомнений относительно его истинного предназначения, стоит упомянуть, что он также является лучшим в категориях "вибраторы" и "секс-игрушки".





Mini Halo выглядит как миниатюрная беспроводная версия знаменитого Hitachi, окрашенная в ярко-розовый или черный цвет. Гаджет выполнен из 100-процентного водостойкого силикона, оснащен мощным мотором (некоторые даже за это прозвали его "дрелью") и 20 уникальными режимами (с ними не соскучишься).

Цена (около 30 долларов) тоже не может не радовать. Выгодная покупка, не правда ли? Это один из самых дешевых вибраторов с таким высоким рейтингом, который мы когда-либо видели.

Анальная пробка с вибропулей Booty Call Glider (1 650 руб.)

Внешность этой анальной пробки с вибропулей обманчива, несмотря на ее размер (размер не имеет значения!). Booty Call Glider заключает в себе сразу две игрушки для сильной стимуляции, которые можно использовать как вместе, так и по отдельности.





Фиолетовая анальная пробка классической конической формы доставит удовольствие при введении. Небольшая вибропуля может использоваться как клиторальный или вагинальный вибратор. Для дополнительной порции приятных ощущений вставьте в кольцо на основании пульку и вуаля — получится пробка с вибрацией.

Вибратор для клитора "свободные руки" Eva II, Dame Products (9 900 руб.)

Раньше были популярны вибраторы "бабочка". Они прикладываются к клитору, держатся на специальных резинках и вибрируют. Eva II можно считать их усовершенствованным преемником.





Мало того, что Eva II выглядит как симпатичный маленький инопланетянин, гаджет является идеальной игрушкой для тех, кто любит сочетание стимуляции клитора и влагалища. Руки этой игрушки нежно обхватывают половые губы и крепко держатся на верхней части клитора, пока партнер проникает с помощью пениса или фаллоимитатора.





У нее три разные скорости вибрации и одна удобная кнопка, сконструированная таким образом, что переключить ее можно только пальцем, в процессе случайно она точно не нажмется.