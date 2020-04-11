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Bloomberg: Saudi Aramco отложила объявление экспортных цен на нефть

Bloomberg: Saudi Aramco отложила объявление экспортных цен на нефть
Госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco снова отложила публикацию официальных отпускных цен на нефть на май, теперь до воскресенья, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщало, что компания откладывает до 10 апреля объявление майских официальных цен на нефть (official selling prices, OSP). Собеседник агентства уточнял, что они будут зависеть от того, как завершится заседание ОПЕК+.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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