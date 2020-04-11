Будет ли «Газпром» договариваться с Белоруссией?

Анастасия Иванова

Вопрос о снижении цены на российский газ для Белоруссии на протяжении последних лет является одним из наиболее актуальных в двухсторонних отношениях Минска и Москвы. Белорусские власти неоднократно заявляли, что стоимость «голубого топлива» для ближайшего союзника должна быть на уровне, как минимум, Смоленской области, чтобы субъекты хозяйствования двух стран были на равных условиях. Однако за прошедшие годы сторонам так и не удалось прийти к какому-то знаменателю, а газовый вопрос продолжает оставаться одним из главных раздражителей белорусско-российских отношений. В настоящее время, как считают аналитики, Минск и Москва снова оказались на пороге нового противостояния, несмотря даже на то, что между сторонами было достигнуто соглашение о сотрудничестве до конца 2020 года.

Стоит напомнить, что предыдущий конфликт на почве условий поставок российского газа в Белоруссию закончился весной 2017 года. Тогда, после долгих споров, Минск и Москва сумели подписать межправительственное соглашение об условиях поставок до 2020 года. Согласно документу, были установлены фиксированные цены за тысячу кубометров — $ 129 и $ 127 на 2018 и 2019 годы соответственно. На фоне существовавших на тот момент цен нефть такие условия казались достаточно объективными и, хоть и вызывали в Минске определенное недовольство, все же устраивали обе стороны. Однако из-за возникшего в 2019 году спора по вопросам дальнейшей интеграции стран в рамках Союзного государства, нефтегазовое сотрудничество Белоруссии и России снова перетекло в острую фазу конфликта. Вплоть до конца декабря Минск и Москва не могли договориться о цене на газ, так как у сторон имелось собственное мнение на этот счет. В белорусской столице, упирая на то, что цены на газовом рынке в Европе резко упали, настаивали на снижении стоимости углеводородного сырья. В российской же, либо не реагировали на замечания партнеров, либо отказывались идти на уступки, ссылаясь на то, что Белоруссия и так получает газ по самой низкой в Европе цене. В конечном счете, все это привело к тому, что 3 января Россия и Белоруссия договорились о продолжении поставок только на два месяца и на условиях соглашения 2017 года. Затем, в начале февраля страны подписали новое соглашение о цене на газ до 2021 года, по которому Россия продолжила поставки на условиях 2019 года. Как отмечали позже в Минэнерго РФ, «документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Белоруссию в 2020 году».

Однако все изменило резкое падение цен на нефть. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о несправедливой стоимости газа для его страны, обвинив российскую сторону, что «они нам подсунули этот договор (меньше не можем) еще в конце прошлого года».

«$ 20 мы им платим за „Белтрансгаз“, который они купили у нас. $ 147 — Украине продают где-то примерно по такой же цене… Уже в Европе цены нет такой. Уже $ 80 в Германии. Так туда же еще качать, а это главные затраты. Это значит, что для Белоруссии фактически цена получится с учетом логистики около $ 40−45», — заявил Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

При этом, как отмечали ранее в Минске, правительство республики не направляло в профильные ведомства поручений, «связанных с инициативами по пересмотру заключенного с „Газпромом“ контракта на поставку газа по прошлогодней цене $ 127 за 1 тыс. кубометров».

До настоящего времени в Москве достаточно спокойно воспринимали критику белорусской стороны. Более того, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил о том, что если соглашение было подписано, то оно должно выполняться.

«Сейчас, когда, конечно, идет изменение цены на газ на внешних рынках, тем более что цена, как правило, привязывается к внешней цене на нефть, мне кажется, для экспертного сообщества, для энергетиков, для газовиков тоже факт к тому, чтобы это учитывать. Но раз подписано соглашение — оно должно исполняться. Никто не сказал, что стороны не могут сесть за стол переговоров, переосмыслить. Но при этом также и скажу, что никто не позволяет соглашение подписанное не исполнять», — сказал дипломат в программе «Неделя» на белорусском телеканале СТВ.

Однако в начале апреля ситуация начала постепенно накаляться. 9 апреля, представляя в парламенте «протокол, которым вносятся изменения в белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным в Белоруссии, от 25 ноября 2011 года» белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич вначале отметил, что суть документа в том, «чтобы финансовые условия поставок природного газа в страну не ухудшались». По его словам, в случае не подписания договора, цена на природный газ для Белоруссии «рассчитывалась бы без применения понижающего коэффициента и могла составить с 1 января 2020 года около $ 150 долларов за тысячу кубометров». Однако сразу же он анонсировал начало пересмотра данных соглашений.

«В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергетические ресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусской стороной инициирован перед ПАО „Газпром“ вопрос о пересмотре цены на поставляемый в 2020 году в Белоруссию природный газ», — подчеркнул он.

Заявление белорусского министра фактически ознаменовало начало нового этапа в белорусско-российском газовом споре. И, как считают аналитики, в сохраняющейся ситуации на мировом нефтегазовом рынке, «Газпрому» вполне вероятно придется искать точки соприкосновения с партнерами из Минска.

Пожалуй, главной причиной возможных будущих уступок России по цене на газ, является ситуация с ценами и объемами «голубого топлива» на спотовых рынках и падение нефтяных котировок. Можно вспомнить, что еще в 2018—2019 годах «Газпром» достиг рекордных показателей экспорта в дальнее зарубежье — около 200 млрд кубометров. Тогда доля российского монополиста на европейском рынке газа достигала 36,7%, а его поставки обеспечивали до 67% потребностей в импорте. Исходя из предположения, что объем и средняя цена поставок сохранятся на уровне 2019 года (около $ 204 за тыс. кубометров), на 2020 год бюджет «Газпрома» выглядел впечатляющим. Однако начало года внесло серьезные коррективы в планы компании.

Оказалось, что поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье в январе — феврале составили 24,9 млрд кубометров, что на 30% меньше показателя прошлого года. При этом падение экспорта произошло практически по всем направлениям: Германия сократила закупку на 38,5%, Австрия на 49,2%, а Нидерланды на 54,8%. В результате, уже в феврале «Газпром» был вынужден скорректировать прогноз средней стоимости экспорта до $ 175−185 за тысячу кубометров. Однако тогда еще не было столь печальной ситуации с ценой на нефть, к которой привязано около 30% долгосрочных контрактов монополиста, а также не было известно о том, что после окончания теплой зимы рынок вышел с рекордным уровнем сохранившихся запасов газа в хранилищах - около 60 млрд. кубометров или 55,5% от максимально возможных. Во втором квартале, как считают эксперты, к проблемам «Газпрома» прибавится еще и падение спроса на газ в Европе из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, важно помнить, что весной многолетний минимум обновили и спотовые цены на газ. Так, в марте на нидерландском TTF они колебались в диапазоне $ 80−85 за тысячу кубометров, а 1 апреля и вовсе опускались до $ 76. Именно об этих котировках в свое время и говорил Александр Лукашенко, намекая на то, что Белоруссия слишком дорого платит «Газпрому». И именно о спотовых рынках говорил глава белорусского Минэнерго 9 апреля, отмечая, что «в качестве одного из механизмов пересмотра предлагает возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам».

«При этом существенные условия реализации данного механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной рынках», — заявил он.

В условиях, когда газовый рынок не только в Европе, но и во всем мире будет перенасыщен предложением, а цена на «голубое топливо» будет оставаться достаточно низкой, «Газпром» будет вынужден не только искать новые возможности для сбыта своего сырья, но и удерживать имеющиеся у него рынки. Белоруссия, как известно, потребляет около 20 млрд кубометров в год, и сохранение своего исключительного присутствия в республике является для российского монополиста одной из ключевых задач на европейском направлении. Единственное, что пока позволяет «Газпрому» не поддаваться на давление со стороны Минска — полная зависимость Белоруссия от российского газа. Однако, как отмечают некоторые аналитики, и это не является для монополиста панацеей, так как республика в последние годы делает все, чтобы сократить свою зависимость от России и ее энергоресурсов.

Например, в Белоруссии продолжается строительство первой атомной станции. В Минске неоднократно заявляли, что БелАЭС позволит стране снизить зависимость от России. Об этом, в частности, 10 апреля заявил Александр Лукашенко.

«С учетом того, что мы водим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если мы как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся)… И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на 5 млрд кубометров меньше будем потреблять по нашим расчетам», — сказал он.

Кроме того, нельзя забывать о том, что в последние годы в Минске все чаще стали говорить о возможности закупки газа у альтернативных поставщиков. При этом, на практике такие планы пока выглядят слабо реализуемыми, так как газотранспортная система республики фактически принадлежит «Газпрому» и для реализации поставок из, например, Польши, необходимо строить новую инфраструктуру, что в нынешних условиях практически невозможно. Однако в СМИ все чаще стала появляться информация о неких предложениях Белоруссии по поставкам и транспортировке газа. Например, 8 апреля стало известно, что Украина направила в Минск письма с предложениями о сотрудничестве в газотранспортной сфере, в том числе, по транзиту «голубого топлива» из Европы. И, несмотря на то, что положительного ответа на подобные запросы со стороны Белоруссии еще не было, все это может быть использовано официальным Минском для создания дополнительного давления на «Газпром».

Таким образом, нынешняя ситуация вокруг белорусско-российского газового сотрудничества оказалась близкой к очередному конфликту. С учетом наблюдающегося падения спроса на российский газ «Газпрому» крайне важно сохранить запланированную ранее доходность от поставок углеводородного сырья в Белоруссию. Однако, учитывая последние тенденции на европейском газовом рынке, у Минска появилось моральное право требовать от своего союзника уступок по цене на «голубое топливо». Если российская сторона не будет готова идти на компромисс, в ближайшие месяцы вновь может сложиться ситуация с кризисом неплатежей, которую стороны уже проходили несколько лет назад. При этом, у «Газпрома» уже не будет возможности серьезных маневров из-за существующих общемировых проблем, связанных с пандемией Covid-19. Более того, в складывающейся геополитической ситуации, в которой Россия, в отличие от Евросоюза, проявила себя как страна, готовая прийти на помощь любому, новый кризис в отношениях с Белоруссией будет крайне невыгоден Кремлю. Все это в своей совокупности и может заставить российского монополиста пойти на определенные уступки Белоруссии. Как это будет обставлено и на каких условиях, в настоящее время сказать сложно. Однако вероятность того, что переговоры начнутся в самое ближайшее время, крайне велика.

Наталья Григорьева, специально для ИА Newstes