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Букмекеров исключили из нового списка системообразующих компаний

Букмекеров исключили из нового списка системообразующих компаний
Букмекерская компания "Фонбет" оказалась в списке системообразующих по числу работников, по объему выплаченных налогов, при этом в новом списке таких компаний букмекеров нет, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) просил Минпромторг разъяснить, почему "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий, который ранее сформировало правительство РФ. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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