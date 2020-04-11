Букмекеров исключили из нового списка системообразующих компаний

Анастасия Иванова

Букмекерская компания "Фонбет" оказалась в списке системообразующих по числу работников, по объему выплаченных налогов, при этом в новом списке таких компаний букмекеров нет, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) просил Минпромторг разъяснить, почему "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий, который ранее сформировало правительство РФ. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие.