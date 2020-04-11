«Было за нее страшно»: очевидцы о скандале Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Влада Некрасова

История отношений Агаты Муцениеце и Павла Прилучного никогда не была идеальной — пара то сходилась, то расходилась вновь, а затем делала громкие заявления. Но накануне актриса рассказала о побоях и неадекватном поведении мужа.

Судя по всему, пара не успела развестись до введения карантина, поэтому теперь им приходится существовать вместе на одной территории. Агата накануне рассказала, о том, что супруг пьет уже на протяжении 10 дней, нападает на нее и ведет себя неадекватно. Кроме того, он отобрал у женщины телефон — поэтому она была вынуждена связаться с поклонниками через другой аккаунт.

Нашлись и свидетели странного поведения Павла. Так, под последним постом Агаты в социальных сетях поклонники припомнили, что накануне актриса вела прямой эфир с другом, как вдруг в него неожиданно ворвался Прилучный. Он стал кричать на девушку, несмотря на то, что она его предупредила, а затем попросту выхватил гаджет из рук.

«Было даже мне страшно», — пишет одна из подписчиц.

В комментариях развернулось обсуждение в защиту Муцениеце — женщины стали поддерживать ее и говорить о том, что пережили подобные издевательства от мужей. «Сил тебе, Агата, я помню, как тяжело мне было с мужем», «Это ж как надо себя не уважать, чтобы так поступать с близким человеком», «Я не понимаю, что на него нашло, как такое возможно», — говорят в социальных сетях.

Жена Прилучного заявила, что сделает все, чтобы огородить себя и семью от пагубного влияния актера. Так, она собирается забрать детей из загородного дома и на время переехать жить в городскую квартиру.

«У меня нет другого оружия, кроме публичности. Я не знаю, где мой телефон, но постараюсь купить новый и все восстановить. Просто такой человек Павел, знайте», — заявила Агата.

Муцениеце за девять лет брака старалась не выносить сор из избы и не рассказывала всех подробностей семейных отношений. Но недавно призналась, что Прилучный становится агрессивным, когда выпьет. Несколько раз в их дом приезжала полиция, которая пыталась утихомирить актера, а год назад он устроил дебош в новосибирском стриптиз-клубе, где приставал к официанткам и вел себя вызывающе.

Фото: Instagram, Legion-Media

