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Цены в США рекордно упали

Цены в США рекордно упалиФото: Jamie Squire / Getty Images

Потребительские цены в США рекордно упали в марте — снижение стало сильнейшим за последние пять лет и составило 0,4 процента, сообщает Reuters.

Из-за пандемии коронавируса, сильно ударившей по США, спрос на многие виды товаров и услуг значительно упал, что вызвало снижение цен. Производители и продавцы идут на такой шаг, чтобы привлечь покупателей, потерявших часть доходов.

Экономисты ожидают дефляцию (последовательное снижение цен, процесс, обратный инфляции) на протяжении нескольких ближайших месяцев. Это напрямую приведет к сокращению ВВП.

Отмечается, что снижение цен происходит, несмотря на меры поддержки, вводимые Федеральной резервной системой последние недели.

9 апреля регулятор объявил о запуске новой программы, в рамках которой в американскую экономику планируется влить 2,3 триллиона долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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