Чехия отреагировала на уголовное дело по сносу памятника Коневу

Анастасия Иванова

Преследование чиновников Чехии другим государством недопустимо, заявили в МИД этой страны в ответ на сообщения о возбужденном в России уголовном деле по факту сноса памятника Ивану Коневу в Праге, сообщает ТАСС.

«Российское законодательство, имеющее к тому же обратную силу, не будет исполняться в Чехии», — заявили в министерстве.

Кроме того, МИД отметил, что Россия должна вести переговоры о возможном получении памятника непосредственно с районом Прага-6, которому и принадлежат права собственности на монумент.

Ранее ИА Newstes сообщало, что главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Возбуждение дела стало возможным после недавнего принятия поправок в УК РФ, которые предусматривают ужесточение наказания за уничтожение памятников, увековечивающих погибших при защите Отечества — в России и за ее пределами.

Напомним, 3 апреля 2020 года памятник Ивану Коневу был снят с постамента при помощи крана и канатов, также сбиты памятные надписи. Инициатор акта вандализма — староста 6-го муниципального района Праги Ондржей Коларж.

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил власти Чехии передать памятник Москве, но получил отказ.