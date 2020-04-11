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Чехия ответила на возбуждение в России уголовного дела по сносу памятника Коневу

Чехия ответила на возбуждение в России уголовного дела по сносу памятника КоневуФото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

Министерство иностранных дел Чехии ответило на возбуждение Следственным комитетом России (СКР) уголовного дела по сносу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Соответствующее заявление цитирует ТАСС.

Чешская сторона назвала преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым. «Российское законодательство, имеющее к тому же обратную силу, не будет исполняться в Чехии», — заявили в министерстве. Там также отметили, что для получения памятника Россия должна вести переговоры с районом Прага-6, у которого тот находится в собственности.

При этом чешский МИД выразил надежду, что после демонтажа с монументом будут обращаться достойно. Там подчеркнули, что страна чтит память военнослужащих Красной армии, погибших при освобождении Чехии. Отмечается, что перемещение скульптуры не противоречит Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами от 1993 года.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля СКР возбудил уголовное дело по части третей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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