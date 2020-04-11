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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 миллионов человек

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 миллионов человек
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек, скончались почти 99,7 тысячи, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По последним данным ВОЗ, число зараженных во всем мире составляет 1 610 909 человек, 99 690 инфицированных скончались.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 839 257.


Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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