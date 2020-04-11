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Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячуФото: Игорь Онучин / ТАСС

Число инфицироованных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«К сожалению, коронавирус распространяется — мы перевалили за тысячу заболевших», — сказал он, уточнив, что в Московской области выявляют все больше больных пневмонией в состоянии средней тяжести и «тяжелых».

Ранее Воробьев сообщил о поэтапном введении пропускного режима в регионе с 13 апреля. Также приостанавливается строительство школ, детских садов и многоквартирных домов. Работать будут только самые необходимые предприятия. Функционировать могут фабрики и заводы — но с соблюдением всех санитарных условий: дистанция, маски, контроль температуры.

По данным на 10 апреля, число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам, за последние сутки увеличившись почти на 1800. Зафиксированы 94 летальных исхода, почти 800 человек выздоровели. В Москве число случаев заражения составило 7,8 тысячи, 50 человек умерли.

В течение марта-апреля московские и подмосковные власти постепенно ужесточали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Так, в Московском регионе закрыты образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия, пожилых людей обязали не покидать жилище, а вообще всех граждан — не выходить из дома без веской причины.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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