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Что пишут в Телеграме: 10 апреля

Что пишут в Телеграме: 10 апреля

Ruposters подготовил подборку постов популярных Telegram-каналов о событиях, произошедших в России и мире 10 апреля.

В Москве достроили новую инфекционную больницу, сообщил канал "Новости. Как есть" и опубликовал ее фото. Учреждение осталось только отделать. Причем оно продолжит работу после того, как удастся остановить распространение коронавируса.

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Правительство приобрело контрольный пакет акций Сбербанка у ЦБ, пишет канал "Номенклатура". Минфин отчитался о переводе 2,139 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Время для завершения сделки выбрано крайне удачное: акции Сбера на фоне пандемии коронавируса упали на 20%, что позволило кабмину сэкономить 400 млрд рублей.

Канал "Без комментариев" цитирует Рамзана Кадырова, который извинился перед ингушами за нецензурную брань.

Я должен извиниться за свои слова. Не перед теми, кто пытается поссорить чеченцев и ингушей, а перед уважаемыми людьми — я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов.

Следственный комитет России показал кадры с обломками Ту-154М польского президента Леха Качиньского. Ровно 10 лет назад, 10 апреля 2010 года, самолет упал при заходе на посадку в пригороде Смоленска. Как отмечает канал "RT на русском", расследование трагедии продолжается до сих пор, основная версия — ошибочное решение экипажа, который отказался уходить на запасной аэродром в нелетную погоду.

В Марий Эл сотрудников СИЗО закрыли на карантин вместе с заключенными, сообщает канал Mash. Ранее сотрудница изолятора Наталья Гайдук скончалась от COVID-19, успев заразить 27 человек. Более сотни работников СИЗО посадили на карантин, теперь они вынуждены ночевать на работе.

Сидящие в самоизоляции студенты Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ воссоздали свой вуз в игре Minecraft. Скриншот выложил канал ИА "Стекломой".

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По материалам: uposters.ru

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