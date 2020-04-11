Что скрывает тиара: тайные послания в нарядах британских монархов

Вадим Карасев

Мода — это не только тренды и милые вещицы. Одежда может быть очень символичной, а за тем или иным нарядом и вовсе может скрываться тайное послание. Признанными мастерами в том, чтобы выбирать одежду со смыслом, является члены британской королевской семьи. В очередной подборке предлагаем вам узнать, что стоит за некоторыми образами монархов.

Свадебное платье королевы Елизаветы II

В 1947 году, когда на тот момент еще принцесса Елизавета выходила замуж за принца Филиппа, жизнь в Британии еще не совсем пришла в норму после войны — в ходу еще были карточки на продукты и одежду. Платье сразу разрабатывалось как невербальное послание нации.





Елизавета II и принц Филипп





Именно поэтому от пышности и дорогих тканей решительно отказались, а придворный модельер Норман Хартнелл сосредоточился на изящной ручной вышивке в виде гирлянд из цветов — вдохновением послужила картина Сандро Боттичелли "Весна" и наряд Флоры, запечатленной на ней. Такое платье стало символом обновления всей страны.





"Весна" Сандро Боттичелли

Меган Маркл и принц Гарри в красных нарядах на музыкальном фестивале Маунтбеттенов

Прощальный тур герцога и герцогини Сассекских стал едва ли не самым обсуждаемым событием среди всех мероприятий, в которых они принимали участие. И хотя ажиотаж в первую очередь объясним самим фактом сложения с себя королевских обязанностей, немалую роль во всеобщем внимании сыграли и наряды, в которых Меган и Гарри появлялись на публике. Самыми эффектными стали, конечно, их гармонирующие между собой образы в красном.





Меган Маркл и принц Гарри

И особый символизм эксперты увидели как раз в костюме принца — военной форме, в которой Гарри появился на вечере. Красная униформа имеет давнюю историю в британских вооруженных силах. Есть версия, что такой цвет был выбран, чтобы при ранениях другим не была видна кровь, но ее считают больше легендой.

На самом же деле красный должен был ясно отличать британских солдат от врагов. Именно в такой униформе британские войска и выигрывали битвы по всему миру, позволив Британии стать империей, и красный мундир стал ассоциироваться с британской военной славой.





Солдат британской армии в 1742 году

Хотя герцог Сассекский и раньше носил военную форму несколько раз, он обычно выбирал более сдержанную черную версию. Надев же красную униформу, Гарри таким образом отдал дань уважения и британской армии, которой служил сам. Для него этот выход в форме офицера Королевской морской пехоты стал особенным, ведь по условиям "Мегзита" он в течение года не сможет надевать военную униформу и знаки отличия, а ведь он девять лет отдал службе в Вооруженных силах.

В то же время парный выход в красных тонах символизирует единство герцога и герцогини в принятом решении перед лицами скептиков и критиков.

Фата Меган Маркл

Свадебные наряды в королевской семье всегда несут скрытый смысл. Не стало исключением и платье Меган Маркл. На почти пятиметровой фате были вышиты цветы — символы всех стран Содружества, а их 53!

Выбор именного этого мотива был неслучаен, ведь известно, что королева назначила принца Гарри послом молодежи стран Содружества.





По слухам, Гарри не знал, что Меган собиралась именно так украсить свою фату, и был просто на седьмом небе от счастья, увидев результат.

Ну а для Меган это стало символом вступления в новую королевскую жизнь, где ей предстояло поддерживать деятельность мужа и присоединиться к исполнению обязанностей, возложенных королевой.





Меган Маркл, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II в бежевых пальто в январе 2020 года

Начало года в британской королевской семье выдалось напряженным — в первую же неделю января принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем решении сложить свои обязанности старших членов королевской семьи.

В прессе, конечно, сразу заговорили о скандале и разладе в британской монархии, но сами представители семьи, похоже, решили показать свое единство.





Меган Маркл

Многие отметили, что в течение нескольких недель января герцогиня Сассекская, герцогиня Кембриджская и сама королева Елизавета II появились на публике в бежевых пальто. Начала этот модный марафон Меган Маркл, ну а Кейт Миддлтон и королева уже "поддержали" этот выбор.





Королева Елизавета II

Появление последней вызвало особенное удивление, ведь известно, что Елизавета II предпочитает яркие цвета, а однажды даже сказала, что никогда не наденет бежевый, как вспоминал ее биограф Роберт Хардман. Причина, конечно, в том, что это слишком нейтральный цвет и в нем королева просто может "затеряться", а ведь яркие цвета она носит именно затем, чтобы во время официальных появлений каждый в толпе мог разглядеть ее и вспоминать потом: "Я видел королеву!".





Кейт Миддлтон

Но на этот раз Елизавета II сделала исключение, а самый нейтральный цвет стал цветом весьма выразительным. Как полагают эксперты, таким образом представительницы монархии посчитали нужным выразить свое единство.

Примечательно и то, что в бежевом пальто на публике королева появилась 12 января, а 13 января она высказала свою поддержку принцу Гарри и Меган Маркл.

Почему принцесса Диана не носила Chanel

Впрочем, скрытый смысл может быть не только в вещах, которые человек носит, но и в тех, которые он из своего гардероба исключает. Так случилось с принцессой Дианой.





Принцесса Диана

После развода с принцем Чарльзом она не захотела больше носить что-либо от Chanel. Стилист, а ныне дизайнер Джейсон Брандсон так вспоминал о работе с принцессой в 1996 году.

Она вынесла из спальни целую охапку туфель и сумок и вывалила их на диван. Я стал рассматривать их все, протянул ей пару туфель от Chanel и сказал: "Они подойдут к Versace", но Диана сказала, что не может их надеть. Я спросил: "Почему?". И она ответила: "Из-за двойной C. Это как Камилла и Чарльз (по-английски — Camilla and Charles)".





Просто тиара или оберег?

Королевской семье положено оставаться политически нейтральной, но многие уверены, что королева Елизавета II изрядно "потроллила" президента США Дональда Трампа во время его официального визита в Великобританию. В сети активно обсуждали ее броши, в которых многих увидели протест против политики Трампа. Но не меньший интерес экспертов вызвала и тиара, которую королева надела на вечерний прием.

Дело в том, что 96 рубинов в тиаре, созданной домом Garrard, изначально были подарены королеве в качестве свадебного подарка от народа Бирмы, задуманного как символ защиты от болезней и... зла.





Дональд Трамп и Елизавета II

Платье-месть, или Как "увести" первые полосы газет

Меган Маркл часто обвиняли в том, что в королевской семье она старается перетянуть все внимание на себя, и даже якобы специально подгадывает какие-то события так, чтобы, как говорится, украсть звездный час у кого-то другого.

Но так же однажды поступила и принцесса Диана, создав один из самых культовых моментов в моде. Речь о ее знаменитом revenge dress ("платье-месть") от Christina Stambolian, в котором она появилась на публике в тот же день, когда принц Чарльз дал свое первое интервью об отношениях с Камиллой Паркер-Боулз.





Но в заголовках прессы на следующий день доминировало именно платье принцессы, а не откровения принца о своей измене, что подчеркивало вновь обретенную независимость Дианы от британской королевской семьи.

"Сумчатый" язык королевы Елизаветы II

В образе королевы Елизаветы II нет никаких случайных деталей. Яркая одежда нужна, чтобы ее видела публика, неизменные перчатки защищают ее руки при рукопожатиях (стоимость каждой пары, кстати, составляет порядка 140 долларов, — перчатки ко двору вот уже 70 лет поставляет одно ателье).

Как известно, играют свою роль и сумочки — и нужны они вовсе не чтобы держать в них пудреницу или футляр с таблетками. С помощью своей сумочки королева общается со своими помощниками тогда, когда вербальное общение невозможно.





По словам королевских экспертов, если королева перемещает свою классическую сумочку с левой руки на правую, когда она разговаривает с кем-то, ее ассистенты знают, что она хочет поскорее его закончить. Сумка на полу — признак того, что она должна быть спасена от неудобной встречи как можно скорее. Если королева ставит ее на стол, это означает, что она хочет завершить мероприятие в ближайшие пять минут.





Принцесса Беатрис против буллинга

Впрочем, не только королева использует сумочку для тайных посланий. Так, ее внучка, принцесса Беатрис, тоже использовала данный аксессуар — правда, не для общения с персоналом, а для выражения своей позиции. На цветочном шоу в 2018 году она появилась с сумочкой, на которой был вышиты слова Be cool Be nice ("Будь классным, будь милым") — именно такой слоган был у кампании против издевательств и буллинга, которую Беатрис поддерживала.





Модное наследство

В семьях, где подрастает несколько детей, младшим часто приходится донашивать вещи за старшими. Оказывается, и королевская семья не исключение! Кейт Миддлтон и принц Уильям не раз подчеркивали, что стараются дать своим сыновьям и дочери самое обычное детство, а сама герцогиня нередко отправляется на прогулки с детьми в городской парк.





Принцесса Шарлотта/принц Джордж





Кейт Миддлтон с принцем Луи, принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Уильям

Неудивительно, что и к вопросу детских вещей Кейт и Уильям подходят не по-королевски, а так, как это принято в миллионах обычных семей. На нескольких официальных портретах принцесса Шарлотта появилась в кардигане, в котором до этого на другой фотографии был запечатлен принц Джордж.

Маленький знак, подчеркивающий скромность и разумное потребление, — тема, которая сильно заботит и саму герцогиню.





Не остался обделенным и маленький принц Луи — ему уже достался другой синий кардиган, который до этого также носили его старшие брат с сестрой. А вот его розовый комбинезон очень напоминает тот, что в его возрасте носил его дядя принц Гарри.





Принц Уильям и принц Луи





Принц Гарри

Преемственность поколений наблюдается и в том, как на ряд важных семейных мероприятий наряжают принца Джорджа. Старший наследник принца Уильяма нередко повторяет детские образы своего отца. Где-то подобраны максимально похожие вещи, а где-то сходство так велико, что, кажется, можно не сомневаться, что часть бережно сохраненной одежды тоже перешла по наследству.





Модное страноведение

Известно, что, будучи с официальным визитом в других странах, представительницы монархии всегда стараются выразить уважение к принимающей стороне не только словами благодарности, но и деталями своих нарядов.

Например, к пальто Кейт Миддлтон, когда она прилетела в Канаду, была приколота брошка в виде кленового листа — символа страны. А Меган Маркл во время выступления в Новой Зеландии надела подвеску, основанную на традиционном искусстве Та-Моко, которое является классическим стилем татуировки маори — коренных жителей Новой Зеландии.





Но иногда представительницы монархии позволяют себе и более широкие модные жесты. Так, во время визита в Германию в 2017 году Кейт Миддлтон появилась в платье с принтом в виде орлов — национального символа немцев.





А Елизавета II во время встречи с Фрэнком Синатрой в Лос-Анджелесе в 1983 году позволила себе довольно романтичное платье с цветочным узором: маки являются цветком — символом штата Калифорния.





Королева Елизавета II и Фрэнк Синатра

"Бодипозитивное" свадебное платье принцессы Евгении

Принцесса Евгения тоже решила зашифровать в своем подвенечном наряде послание, причем послание это было очень личным. Выбирая фасон платья, внучка королевы Елизаветы II руководствовалась не модными трендами, а своей биографией.





Евгения выбрала лиф с открытой спиной, чтобы не скрывать шрам от операции на позвоночнике, которую она перенесла из-за сколиоза. Таким образом принцесса хотела поддержать всех женщин, которые стесняются своего тела. Кстати, врач, который провел операцию, был среди приглашенных на свадьбу.

Зеленое платье Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA в 2018 году

В 2018 году в разгаре было движение Time's Up — участники выступали против насилия и за права женщин. Чтобы показать свое единство в этой борьбе, все женщины, приглашенные на церемонию, приняли решение прийти в черных нарядах.

Отклонилась от этого негласного дресс-кода Кейт Миддлтон, появившись на дорожке в темно-зеленом платье Jenny Packham.





Многие не одобрили такой "бунт" герцогини, но не стоит забывать, что королевской семье всегда рекомендовалось оставаться нейтральной (ее члены даже не голосуют, чтобы не влиять на публику). Тем не менее, оставаясь в рамках своего протокола, Кейт смогла выразить свою поддержку феминисткам, как считают эксперты. Цвет ее платья потенциально мог быть данью уважения суфражисткам, которые носили зеленый цвет, олицетворяющий надежду.

Елизавета II и коронавирус

На днях королева Великобритании выступила с обращением к своим подданным. Это было пятое внеплановое обращение за 68 лет правления. И многие отметили, что Елизавета II не просто так тоже выбрала зеленый цвет для своего наряда.





Это успокаивающий цвет, он символизирует надежду и исцеление. А это именно то, в чем мы все так нуждаемся в эти непростые времена. Таким образом она показала, что переживает о настроении подданных,

— отметила в интервью Daily Mail основательница сайта о моде Сьюзи Хаслер.

Кроме того, эксперт уверена, что таким платьем зеленого цвета королева Великобритании выразила солидарность с докторами Национальной службы здравоохранения Англии, ведь их униформа такого же оттенка.

Правда, безупречный образ оставил лазейку и для сетевых шутников. Ведь зеленый также является цветом хромакея — фона, который используется при съемках, чтобы впоследствии можно было наложить спецэффекты. Неудивительно, что интернет быстро наполнился альтернативными образами королевы.





Клатч, связывающий поколения

На свадьбе своей дочери принцессы Евгении Сара Фергюсон появилась, как и ожидалось, в экстравагантной шляпе. Но на этот раз куда большего внимания заслуживали другие детали ее образа. Так, ее запястье украшал браслет с именем ее дочери — выложено оно, к слову, было бриллиантами.





Сара Фергюсон

Но куда более трогательным аксессуаром был винтажный коричневый клатч от Manolo Blahnik. Он перешел по наследству от мамы самой Сары — именно с ним Сьюзан Баррантес была свадьбе своей дочери и принца Эндрю в 1986 году.



