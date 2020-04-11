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Что смотреть онлайн 11 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 11 апреля. Расписание трансляций
Сегодня в эфире "России 1" беспрецедентный концерт из Большого театра "Мы вместе" при участии Сергея Полунина, Светланы Захаровой, Тамары Гвардцители и других звезд – акция благодарности российским врачам. Как обычно в субботу много детских спектаклей: "Золотой петушок", "Кот в сапогах", "Петя и волк", "Сказка о потерянном времени". Для молодежи – онлайн-выступление рейв-группы Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении". Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (11 апреля) до 1:30 (12 апреля) на площадке на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись оперы "Ромео и Джульетта" Шарля Гуно. Постановка Бартлетта Шера, дирижер Джанандреа Нозеда. В ролях: Диана Дамрау, Витторио Григоло, Эллиот Мадор, Михаил Петренко.


продолжится чтением стихов Андрея Усачева и Галины Дядиной. Далее в программе лекции про звезды, черные дыры, шлем космонавта и телескопы, а также космические аппараты оригами.

В 12:00 и 14:00 московский ТЮЗ проведет трансляции легендарного спектакля Камы Гинкаса "Золотой петушок".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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