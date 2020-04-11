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Дачич: Сербия не помнит такого масштаба экономической поддержки граждан

Дачич: Сербия не помнит такого масштаба экономической поддержки граждан

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в своем интервью изданию «Вечерние новости» дал высокую оценку действиям правительства и руководства страны, направленным на защиту экономики Сербии от негативных последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Министр заявил, что власти предпринимают все необходимые меры для поддержки экономики и граждан, ранее озвученные президентом Александром Вучичем. Он подчеркнул, что они были приняты своевременно и направлены на то, чтобы предприятия, а также работающие граждане и их семьи с наименьшими трудностями пережили посткризисный период, который ожидает не только Сербию, но и весь остальной мир.

«Сербия не помнит такого объема экономической поддержки и помощи гражданам и предприятиям, какой подготовили президент и правительство», — заявил Дачич.

Шеф сербской дипломатии убежден, что Сербия в сравнении с другими государствами, включая самые развитые, предприняла более продуманные меры экономической помощи и защиты.

По мнению Дачича, страна в состоянии оказать широкую поддержку экономике и населению благодаря многолетней мудрой экономической политике властей.

«Даже в нынешних условиях у Сербии достаточно денег, чтобы смягчить негативный эффект от последствий кризиса», — отметил министр, добавив, что мало какая страна может похвастаться такими же успехами.

Отвечая на вопрос, скажется ли возможный экономический кризис, вызванный пандемией Covid-19, на предвыборных рейтингах правящих партий, Дачич ответил, что об этом никто сейчас не задумывается.

«Слов „политика“ и „рейтинг“ сейчас не существует. Никто их не произносит и не размышляет о них. Есть только круглосуточная работа и намерение остановить заразу», — заявил Дачич в интервью изданию «Вечерние новости».

Первый вице-премьер осудил позицию т. н. гражданских активистов из оппозиционного крыла, ежедневно критикующих президента и власть за введение ограничения свободы передвижения, называя их «нарушающими человеческие права и свободы».

«Те, кто критикует меры правительства, пусть они попробуют свободно перемещаться в какой угодно стране — в Америке, по Евросоюзу, где угодно… Все серьезные государства ограничили те или иные свободы и конкретно — свободу передвижения. Это первое условие, необходимое для сдерживания эпидемии. В такой ситуации нельзя иметь 100% свободы и 100% здоровья одновременно», — пояснил Дачич.

Кирилл Борщев

# Политика
По материалам: eadaily.com

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