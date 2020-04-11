«Данные меняются постоянно»: у Зеленского раскрыли детали нового обмена пленными

Алексей Вольцев

Обмен удерживаемых лиц между Украиной и РФ должен достояться до 17 апреля, однако «всех на всех» снова обменять не удастся. Об этом вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, российская сторона снова затягивает обмен — до сих пор не предоставив Киеву ни точного количества людей, ни имен людей, которых они готовы включить в обмен.

«Принципиально в среду, я считаю, что мы договорились, прозвучала дата — не позднее 17 апреля, чтобы до Пасхи, что эти праздники наши люди могли встретить на подконтрольной Украине территории… Мы ожидаем окончательно подтверждения от российской стороны», — сказал Резников, подчеркнув, что верификация осуществляется при посредничестве спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Вице-премьер также констатировал, что не хотел бы называть ни фамилии, ни цифры, «потому что они меняются ежесекундно, ежеминутно, ежедневно».

Напомним, бывший узник боевиков, журналист Станиславом Асеев заявил, что в списке пленных, которые боевики «ДНР» и «ЛНР» якобы согласились выдать украинским властям в ходе обмена, нет ни одной фамилии из списка, переданного в Офис президента. В частности, там отсутствуют имена 86 крымскотатарских активистов, незаконно арестованных на полуострове.