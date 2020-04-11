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День 11 апреля в истории

День 11 апреля в истории

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Установлен в память об интернациональном восстании узников немецкого концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года.

Бухенвальд был одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей. Он начал работать в июле 1937 года недалеко от немецкого города Веймар, а к 1945 году имел уже 66 филиалов, наиболее крупные из которых были расположены на территории Германии.

За 8 лет через этот лагерь смерти прошло около 240 тысяч узников. Заключенные подвергались преступным медицинским экспериментам и пыткам, а также их эксплуатировали владельцы крупных промышленных фирм.

В Бухенвальде были уничтожены свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.

11 апреля 1945 года, узнав о приближении союзных войск, несколько десятков тысяч узников Бухенвальда подняли вооружённое восстание. Они захватили в плен около 200 охранников и взяли в свои руки руководство лагерем. 12 апреля в лагерь вступили американские войска.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

Он проводиться по инициативе Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы повысить информированность общества о заболевании, а также оказать поддержку больным и их семьям.

Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1755 году родился Джеймс Паркинсон,  английский врач и исследователь, который описал болезнь, носящую ныне его имя.

Болезнь Паркинсона поражает все этнические группы, но в основном пожилых людей. Чаще всего она встречается в индустриально развитых странах, где люди живут дольше. Общая распространенность паркинсонизма в Европе среди людей старше 65 лет составляет 1,6-1,8 случая на 100 человек.

День Конституции Республики Крым.

Учрежден Законом Республики Крым от 29 декабря 2014 года.

Конституция республики была принята Государственным Советом Крыма 11 апреля 2014 года — после воссоединения полуострова с Россией. 

76 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны от немецко-фашистских войск была освобождена Керчь.

Во время Великой Отечественной войны линия фронта четыре раза проходила через город. Первый раз Керчь была захвачена в ноябре 1941 года, но уже в декабре освобождена в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. В мае 1942 года после тяжелых и упорных боев город вновь перешел в руки врагов. За 320 дней оккупации в Керчи были убиты 15 тысяч мирных жителей, почти столько же были угнаны в Германию на принудительные работы. Город был практически полностью стерт с лица земли: оккупанты разрушили фабрики, сожгли мосты и суда, вырубили и сожгли парки и сады, уничтожили электростанцию и телеграф, взорвали железнодорожные линии на полуострове.

Керчь стала одним из первых городов, которые были освобождены в ходе Крымской наступательной операции советских войск, начавшейся 8 апреля 1944 года. 11 апреля войска 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии и Черноморского флота окончательно выбили немецко-фашистские войска из города.

За защиту и освобождение Керчи звание Героя Советского Союза было присвоено 153 человекам. 21 воинская часть получила почетное наименование — Керченские.

В сентябре 1973 года Керчи было присвоено звание Города-героя.

101 год назад (1919) был основан Астраханский государственный природный биосферный заповедник.

Он был создан решением общественной ученой комиссии при Астраханском университете в дельте Волги близ Астрахани. Заповедник стал первым природным заказником, сформированным в Советской России.

В 1984 году решением ЮНЕСКО Астраханскому заповеднику был присвоен статус биосферного.

Сегодня территория заповедника составляет около 70 тысяч гектар, и состоит из трех участков в низовьях дельты Волги: Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского. Здесь обитают порядка 280 видов птиц, 60 видов рыб и 17 видов животных. На территории заповедника растут такие редкие растения, как лотос каспийский, водяной орех, марсилея египетская и альдрованда пузырчатая.

129 лет назад (1891) император Александр III издал указ о строительстве Великого Сибирского Пути — Транссибирской магистрали.

Она стала самым большим транспортным проектом того времени. Строительство дороги началось 31 мая 1891 года недалеко от Владивостока, а завершилось в октябре 1916 года, когда был сдан моста через реку Амур рядом с Хабаровском. Общая стоимость строительства магистрали составила 1,45 миллиарда золотых рублей, что в пересчёте на современный курс равно около 75 миллиардов долларов.

Сегодня фактическая протяженность Транссиба составляет около 10 тысяч километра. Это самая длинная железнодорожная магистраль в мире.

Транссиб проходит через 21 субъект Российской Федерации и 87 городов, пересекает 16 крупных рек. Путь между Москвой и Владивостоком на самом быстром пассажирском поезде занимает 6 дней.

163 года назад (1857) император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.

Впервые двуглавый орел как символ Русского государства появился в конце XV века на печати Ивана III. При царе Иване Грозном на груди орла стали помещать изображение символа московских князей — Георгия Победоносца. В годы правления царя Михаила Федоровича над главами орла появились три короны. С XVII века были добавлены скипетр и держава — регалии императорской власти.

Изображение герба неоднократно менялось — каждый из монархов вносил какие-либо изменения в государственный символ.

В апреле 1857 года император Александр II утвердил: Большой, Средний и Малый государственные, титульные гербы членов императорской фамилии и родовой герб императора. На Малом гербе был изображен двуглавый орёл со всеми атрибутами, а Большой и Средний представляли собой сложные композиции, в центре которых находился Малый герб, а вокруг располагались гербы всех земель, входящих в императорский титул, и другие дополнительные элементы.

В 1917 году декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» царские знаки различия, ордена, флаг и гербы были упразднены.

Двуглавый орёл вернулся на герб России в 1993 году.

Первое летописное упоминание Москвы датируется 11 апреля 1147 годом (873 года назад).

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что древнерусское поселение на берегу Москвы-реки возникло на рубеже XI—XII веков. Первое упоминание о Москве встречается в Ипатьевской летописи. «В день пяток на Похвалу Святой Богородице» князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем.

Год назад (2019) в Судане произошел государственный переворот.

Массовые протесты из-за резкого роста стоимости жизни и ухудшения экономического состояния начались в стране в декабре 2018 года. В феврале 2019 года  президент страны Омар аль-Башир распустил правительство и  отправил в отставку глав всех провинций. В Судане было объявлено чрезвычайное положение.

11 апреля суданские военные объявила об отстранении от должности и аресте Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет. Также были распушены кабинет министров и Национальное законодательное собрание (парламент).

Министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф объявил о взятии власти в стране военными на два года и начале переходного периода. Был сформирован военный совет и введено трехмесячное чрезвычайное положение. 

101 год назад (1919) в Париже была создана Международная организация труда (МОТ).

Эта первая межправительственная организация, служащая содействию улучшения условий труда людей и защите прав человека, была учреждена на основании Версальского мирного договора при Лиге наций.

На I Международной конференции труда было принято шесть конвенций, первой из которых был установлен восьмичасовой рабочий день и 48-часовая рабочая неделя.

Сегодня членами МОТ являются 187 стран мира.

111 лет назад (1909) был основан город Тель-Авив

Город был основан как новый еврейский квартал Яффо и первоначально назывался Ахузат Байт. Спустя год на общем собрании его жителей было выбрано новое название — Тель-Авив (в переводе с иврита «курган возрождения» или «холм весны»).

Тель-Авив стал центром приёма евреев, прибывающих в Палестину. В 1921 году квартал получил статус города. В 1950 году молодой Тель-Авив был  объединён с древней Яффой, и стал официально называться Тель-Авив — Яффа.

Сегодня город — второй в Израиле по численности населения (свыше 443 тысяч человек), экономический и культурный центр страны.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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