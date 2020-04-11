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Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
Актриса более шести лет не общалась с дочерью Ольгой, которая все это время жила в Египте. Лишь недавно наследница Федосеевой-Шукшиной решила вернуться домой к матери. Но перед этим Ольга занялась преображением внешности.

Последние несколько лет дочь 81-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной провела на другом континенте. В надежде забыть о семейных скандалах, Ольга обосновалась в Египте, где сняла для себя скромную квартиру. Женщина даже организовала там бизнес — открыла небольшой магазин одежды, и начала новую жизнь. Именно там наследница актрисы решила привести себя в форму. 

Ольга обратилась к косметологу, чтобы избавиться от морщин, после чего легла под нож пластического хирурга. Причиной для операции стал лишний вес, который волновал Шукшину. Специалисты сделали Ольге липосакцию по выгодной цене, после чего она быстро восстановилась. По словам дочери артистки, процедура обошлась ей в две тысячи долларов, что в два раза дешевле, чем в Москве. Кроме того, женщина обновила и прическу. Ольга коротко подстриглась и покрасилась в пепельный цвет. 

Однако в новом образе на другом материке дочь актрисы не успела толком покрасоваться. Ведь звездная мама попросила ее об услуге и пошла на применение после затяжного конфликта.

«Последний год я с мамой, она сама мне позвонила и сделала первый шаг, который я ждала очень долго», — вспоминает наследница именитой четы.

Так, Ольга вернулась в Москву и поселилась у родительницы, которая в последнее время все чаще жалуется на здоровье. В прошлом году Федосеева-Шукшина несколько раз оказывалась на больничной койке, причиной тому послужили больное сердце и диабет. Помимо этого, у народной артистки есть проблемы с суставами, со зрением и даже со слухом — недавно Лидия Николаевна начала носить слуховой аппарат. 

Актриса живет с дочерью душа в душу, что не вполне понимают остальные члены семьи. Ольга так и не смогла восстановить отношения с сестрой Марией, которая отказывается с ней общаться даже по телефону. «Олю все время гложет какая-то обида, зависть. Она себя постоянно с Машей сравнивает», — рассказал друг семьи Александр Мягченков.

Супруг Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов тоже не в восторге от появления Ольги в столичной квартире жены. Продюсер уверен, что женщина приехала в надежде переписать на себя все имущество матери. «Все очевидно, она хочет прибрать к рукам все, что возможно, пока мама еще тут. Поэтому и изображает такую добрую услужливую помощницу мамы», — заявил Алибасов.

К слову, Ольга того же мнения о новоявленном отчиме. Дочь актрисы убеждена, что у него большие планы на фамильные ценности. Шукшина отмечает, что Алибасов агрессивно ведет себя и даже пытается поднять на нее руку. «Я не верю в брак мамы и Алибасова, считаю его фиктивным. Он говорит, что я неадекватная. Я защищаю свою фамилию. Хочу, чтобы его помощники перестали трогать имя моего отца», — поделилась Ольга.

Сама же Лидия Николаевна старается не участвовать в разборках между родственниками и считает, что каждый должен жить так, как ему комфортно. Федосеева-Шукшина верит в искренность чувств избранника. «Меня в нем ничего не пугает, я люблю этого человека. Мне с ним хорошо и легко. Мы понимаем друг друга. Он очень тревожный в отношении моего здоровья. Очень заботливый и внимательный, глубокий человек. С ним интересно», — призналась артистка в программе «Секрет на миллион».

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Секрет на миллион»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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