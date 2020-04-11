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Доктор Мясников рассказал об инфекционной опасности аппаратов ИВЛ

Доктор Мясников рассказал об инфекционной опасности аппаратов ИВЛ

Известный врач и телеведущий Александр Мясников, который руководит ГКБ им. Жадкевича, рассказал о том, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут сами являться источником инфекции.

Выступая в эфире программы СоловьевLIVE, он опроверг информацию о том, что 70% подключенных к ИВЛ пациентов погибают. Но отметил, что некоторые риски аппараты все же несут.


По словам Мясникова, эти риски объясняются тем, что данные аппараты требуются только тяжело больным людям. И поэтому они могут быть источником заражения сами по себе.

«Каждый второй больной на ИВЛ получает уже внутрибольничную инфекцию, это всё очень, очень не сахар», — констатировал врач.

Ранее Мясников признался, что ошибся в своем оптимистичном прогнозе по коронавирусу. По его словам, все пошло по худшему сценарию, и теперь надо ждать, когда у человечества разовьется коллективный иммунитет в результате перенесенной инфекции или вакцинации.

Ранее ИА Newstes сообщало, что перед российскими предприятиями правительство поставило задачу нарастить в мае объемы выпуска медицинской техники в 25 раз.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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