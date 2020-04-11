Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

Вадим Карасев

Александр МясниковКадр: Соловьев LIVE / YouTube

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире «СоловьевLive», опубликованном на YouTube.

По словам Мясникова, высокая смертность среди подключенных к ИВЛ пациентов объясняется тем, что аппараты требуются только тяжело больным людям. При этом он отметил, что они могут быть источником заражения сами по себе. В частности, внутрибольничную инфекцию получает примерно половина больных на ИВЛ. «Это все очень, очень не сахар», — заключил доктор.