Егор Крид представил альбом "58"

Влада Некрасова

. Российский музыкант Егор Крид представил в Сети третий студийный альбом "58".

"Артист воспевает свободу творчества и родную Пензу", — говорится в описании новой работы рэпера.

В трек-лист вошло семь песен, многие из которых музыкант поет с другими исполнителями. Так, "Мне все Монро" записана с рэп-дуэт HammAli & Navai, "Барби" с Давидом Манукяном, "Веселая песня" с Моргенштерном.

Самой обсуждаемой и неожиданной композицией стала "Mr. & Mrs. Smith". Ее Крид записал со своей бывшей девушкой певицей Нюшей.

Сольные треки: "58", "Хуракан" и "Девочка с картинки".

Послушать или скачать альбом можно на всех цифровых платформах.