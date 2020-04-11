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Егор Крид представил альбом "58"

Егор Крид представил альбом "58"
. Российский музыкант Егор Крид представил в Сети третий студийный альбом "58".

"Артист воспевает свободу творчества и родную Пензу", — говорится в описании новой работы рэпера.


В трек-лист вошло семь песен, многие из которых музыкант поет с другими исполнителями. Так, "Мне все Монро" записана с рэп-дуэт HammAli & Navai, "Барби" с Давидом Манукяном, "Веселая песня" с Моргенштерном.


Самой обсуждаемой и неожиданной композицией стала "Mr. & Mrs. Smith". Ее Крид записал со своей бывшей девушкой певицей Нюшей.

Сольные треки: "58", "Хуракан" и "Девочка с картинки".

Послушать или скачать альбом можно на всех цифровых платформах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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