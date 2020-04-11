Федун объяснил, почему цены на нефть не взлетели после сделки ОПЕК+

Влада Некрасова

. Позитивным эффектом от новой сделки ОПЕК+ следует считать отыгрыш цены на нефть в размере десяти долларов за баррель, заявил вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью РБК.

"Многие удивляются, почему нефть не взлетела. Она и не могла взлететь. Рынок уже отыграл те десять долларов за баррель, которые, условно говоря, были потеряны в марте, что само по себе является достижением", — заявил он.