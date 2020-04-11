Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Галерея "Триумф" будет по выходным превращаться в онлайн-кинотеатр

Галерея "Триумф" будет по выходным превращаться в онлайн-кинотеатр
. На сайте галереи "Триумф" по выходным будут транслироваться работы знаковых российских и зарубежных видеохудожников, сообщает пресс-служба.

Так, 11 и 12 апреля в 17:00 и в 19:00 состоятся онлайн показы фильмов Деймантаса Наркявичюса. "Энергия Литвы" (2000) посвящен истории литовского города Электренай. В нем люди разных профессий и социальных слоев работают, чтобы производить только электричество.

Во второй ленте "Эффект неразорвавшегося снаряда" (2008) художник переосмысливает, "что могло бы произойти, если бы…". Действие происходит на территории реальной базы термоядерных ракет, которая в советские времена работала в Литве.


Ранее фильм был показан в цикле EXTENSON.LT в галерее "Триумф" в Москве и в "Арсенале" в Нижнем Новгороде в 2019 году.


Деймантас Наркявичюс (1964) — один из самых признанных современных художников из Литвы. Его работы находятся в коллекциях Тейт и Музея современного искусства в Нью-Йорке.

На следующих выходных, 18 и 19 апреля в 17:00 и в 19:00 состоятся показы фильмов Орхана Гусейнова "Глобальное потепление" (2017) и "Колорадский жук" (2017).

Мультимедийный художник Орхан Гусейнов (1978) живет в Баку. Его творчество вырастает из интереса к устным традициям, декоративно-прикладному искусству и истории Азербайджана.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

«Машу и Медведя» отправили на самоизоляцию
«Машу и Медведя» отправили на самоизоляцию
Будет ли «Газпром» договариваться с Белоруссией?
Будет ли «Газпром» договариваться с Белоруссией?
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Россиянам дали советы по успешным любовным знакомствам во время самоизоляции
Россиянам дали советы по успешным любовным знакомствам во время
В РПЦ сравнили с фарисеями хвастающихся бесстрашием к Covid-19 священников
В РПЦ сравнили с фарисеями хвастающихся бесстрашием к Covid-19
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 500 человек
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 500 человек
Первое фото Елены Подкаминской с новорожденным сыном
Первое фото Елены Подкаминской с новорожденным сыном
Остались детали. СМИ узнали планы кабмина РФ по поддержке экономики
Остались детали. СМИ узнали планы кабмина РФ по поддержке экономики
Вирус в политике. США решили помочь Италии "вопреки дезинформации"
Вирус в политике. США решили помочь Италии "вопреки дезинформации"
В РПЦ раскритиковали бравирующих бесстрашием к коронавирусу священников
В РПЦ раскритиковали бравирующих бесстрашием к коронавирусу
Галерея "Триумф" будет по выходным превращаться в онлайн-кинотеатр
Галерея "Триумф" будет по выходным превращаться в онлайн-кинотеатр
В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили коронавирус
В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили

Топ на сегодня

Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги общества»
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки

Еще по теме

Галерея "Триумф" будет работать в онлайн-режиме
Минобороны России до конца года получит четвертый полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф»
Новую версию проекта AES+F "Турандот" привезли в "Зарядье"
Военные Крыма получили на вооружение С-400 «Триумф»