Галерея "Триумф" будет по выходным превращаться в онлайн-кинотеатр

Влада Некрасова

. На сайте галереи "Триумф" по выходным будут транслироваться работы знаковых российских и зарубежных видеохудожников, сообщает пресс-служба.

Так, 11 и 12 апреля в 17:00 и в 19:00 состоятся онлайн показы фильмов Деймантаса Наркявичюса. "Энергия Литвы" (2000) посвящен истории литовского города Электренай. В нем люди разных профессий и социальных слоев работают, чтобы производить только электричество.

Во второй ленте "Эффект неразорвавшегося снаряда" (2008) художник переосмысливает, "что могло бы произойти, если бы…". Действие происходит на территории реальной базы термоядерных ракет, которая в советские времена работала в Литве.

Ранее фильм был показан в цикле EXTENSON.LT в галерее "Триумф" в Москве и в "Арсенале" в Нижнем Новгороде в 2019 году.

Деймантас Наркявичюс (1964) — один из самых признанных современных художников из Литвы. Его работы находятся в коллекциях Тейт и Музея современного искусства в Нью-Йорке.

На следующих выходных, 18 и 19 апреля в 17:00 и в 19:00 состоятся показы фильмов Орхана Гусейнова "Глобальное потепление" (2017) и "Колорадский жук" (2017).

Мультимедийный художник Орхан Гусейнов (1978) живет в Баку. Его творчество вырастает из интереса к устным традициям, декоративно-прикладному искусству и истории Азербайджана.