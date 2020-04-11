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Главврача Коммунарки и его коллег поблагодарили на концерте «Мы вместе»

Главврача Коммунарки и его коллег поблагодарили на концерте «Мы вместе»Денис Проценко (слева)Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Во время концерта «Мы вместе» в Большом театре ведущие Дарья Златопольская и Андрей Малахов обратились со словами благодарности к российским врачам. Об этом сообщают «Вести».

Златопольская отметила, что слово «Коммунарка» стало символом борьбы с эпидемией коронавируса, в главный врач медицинского центра Денис Проценко олицетворяет мужество и стойкость. «Потомственный доктор, он прошел путь от фельдшера скорой помощи до главврача и, как настоящий мужчина, шел в атаку на вирус, не скрываясь за спинами подчиненных. Сейчас он сам проходит лечение от коронавирусной инфекции», — добавила ведущая.

Концерт солидарности и благодарности людям, борющимся с коронавирусом в России, проходит в пустом зале. Трансляцию творческого марафона ведет телеканал «Россия 1» и сайт «Вести.ru».

По последним данным, в России зарегистрировали 13 584 случая заражения коронавирусом. В Москве насчитывается 8852 заболевших. За все время пандемии в стране выздоровело свыше тысячи человек, 106 пациентов умерли.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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