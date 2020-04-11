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Голубовское подверглось четырехчасовому обстрелу (видео)

Голубовское подверглось четырехчасовому обстрелу (видео)

Прифронтовой поселок Голубовское (кировское направление) в ЛНР сегодня утром, 11 апреля, подвергся четырехчасовому обстрелу, пострадали не только окраины, но и центральные улицы населенного пункта. Об этом корреспонденту ИА Newstes сообщили жители Голубовского.

«C пяти утра до девяти утра шел обстрел, была повреждена линия электропередач на крайней улице — улице Тараса Шевченко, 18 домов пострадало, в том числе и в центре Голубовки — в 50 метрах от нашего дома вниз по улице. Люди все, слава богу живы. Стреляли БМП -2 . Жители с крайних улиц говорят, что работали две- три БМП — их перемещения слышно с окраин, их жители все это фиксируют и знают. Стреляли в том числе и ПТУР над поселком, от них осталась медная проволока. В дом пожилой женщине было прямое попадание, вылетели окна», — сказал собеседник агентства.


Несколько месяцев обстрелов привели к тому, что люди покидают свои дома, но постоянная угроза прилетов мешает им забрать вещи.

«Там за школой у нас находится улица Артема, оттуда уже все выехали. Каждый день — прилеты. Люди уже полтора месяца вывезти нажитое многими поколениями имущество не могут. СЦКК дали заявку на прекращение огня, но это пока что не помогает», — рассказал он.

ИА Newstes следит за эскалацией в Голубовском, которая длится уже несколько месяцев. Корреспондент издания в разгар обострения провел несколько дней в Кировске и Голубовском, убедившись в серьезности сложившейся ситуации. Пока что никаких изменений не наблюдается — Голубовское и соседние поселки регулярно фигурируют в приходящих из ЛНР военных сводках.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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