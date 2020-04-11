Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Гороскопы помогают нам лучше понимать настроение звезд и планет. Советы астрологов подскажут вам, что нужно делать на грядущей неделе, чтобы оставаться удачливыми и успешными.

В большинстве случаев нам не везет из-за личных энергетических причин. Именно низкая энергетика человека зачастую ответственна за неудачи и проблемы. Со звездами и планетами нередко можно «договориться». В этот раз для большинства Знаков Зодиака положение ночных светил будет как раз таким, при котором всем нам предоставится возможность выбора.

Овен

Самыми непростыми днями для Овнов станут понедельник и воскресенье. Понедельник сложен для этих людей сам по себе, а в воскресенье ожидается сильный спад позитивной энергетики планет. В эти два дня стоит пользоваться заговорами от бед и проблем: они помогут настроиться на нужную волну и отвести возможные неудачи в сторону.

В середине недели Овнов ожидают большие успехи на всех поприщах. Самое главное — иметь под рукой план действий. Если погнаться за двумя зайцами, то можно достичь успеха. Но придется прилагать больше усилий и быть чрезвычайно осторожными. Это очень благоприятное время для новых начинаний.

Телец

У Тельцов начинается период, когда можно позволить себе действовать по вдохновению. В такие моменты энтузиазма и мотивации хоть отбавляй. Важно подключить творческое начало к решению проблем, чтобы добиться максимальных результатов за кратчайшее время. Это будет крайне динамичная, яркая неделя, за которую Тельцам удастся сделать очень многое.

Медитация для глубокого расслабления и снятия стресса поможет не перегореть в этот необычный период. Важно научиться как работать, так и отдыхать, чтобы удача всегда была рядом, а энтузиазм не пропадал. Что касается любви, то в этой сфере Тельцам стоит проявить активность, начиная с четверга. Нужно также больше времени посвящать близким и друзьям.

Близнецы

Данный период весьма щедр на приятные сюрпризы для людей этого Знака Зодиака. Близнецам придется действовать решительно, чтобы не упустить возможности. Вполне вероятно, что придется попросить кого-то о помощи, поэтому лучше не портить отношения с окружающими. Это будет универсальное время, в которое можно преуспеть во всех сферах сразу.

Цифровые заговоры на любовь, удачу и деньги помогут стать еще более успешными. Также не самую последнюю роль будут играть для Близнецов уверенность и оптимизм. Не стоит тратить время на бесполезные конфликты. Астрологи настоятельно рекомендуют быть вежливыми с людьми. В противном случае много времени уйдет в никуда.

Рак

Астрологи отмечают, что для Раков наступает очень благоприятный период. Единственное, чего им будет не хватать, — времени и сил. Захочется преуспеть сразу во всех сферах жизни, но придется сделать выбор. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют почаще пользоваться советами о том, как заряжать себя энергией и удачей на весь день.

Очень полезно для Раков находиться на свежем воздухе. Нужно почаще проветривать помещения. Свежий воздух поможет в принятии важных решений. С середины недели энергия планет пойдет на спад. В пятницу и субботу стоит опасаться возможных встреч с манипуляторами, токсичными людьми. В эти дни самые важные дела лучше делать в одиночку.

Лев

Львы относятся к самым активным и энергичным Знакам Зодиака. На этой неделе их силы приумножатся. Лишь в понедельник 13 апреля они могут ощутить некую уязвимость. В первые пару дней недели стоит быть осторожнее в общении с окружающими и максимально собранными. Уже со среды возможны кардинальные перемены в любви и в работе.

В любовной сфере нужно быть более активными. Астрологи советуют больше внимания уделять второй половинке или поискам любви. Очень важно проявлять интерес к делам близкого человека. Стараться больше спрашивать его или ее о том, как дела на работе, что нового. Выходные этой недели станут самым романтичным временем апреля для Львов.

Дева

Девы умеют располагать к себе людей. В этом им помогает их природная открытость, ведь они относятся к самым искренним Знакам Зодиака. Их жизнь на этой неделе станет лучше, потому что звезды и планеты находятся в полной гармонии друг с другом. В отношениях ожидается период оттепели. Есть шанс вернуть чувствам былую силу.

Очень хорошо, если близкий человек будет готов идти на компромисс. Если этого не случится, придется сделать это первыми. Астрологи советуют не выказывать недовольства, претензий и не критиковать вторую половинку, близких и коллег. Желательно говорить окружающим людям только что-то приятное. Остальное стоит пока держать при себе.

Весы

Это идеальный период для покупок — больших и малых, важных и не очень. Шопинг поможет поднять настроение Весам, сделать их более удачливыми и веселыми. Звезды и планеты будут настроены на помощь в реализации задуманного. Эксперты считают, что стоит воспользоваться специальными техниками для исполнения желаний.

Это будет прекрасное время для романтики, флирта и новых знакомств. Лучше всего люди будут идти на контакт 15 и 16 апреля. Неделя обещает быть богатой на интересные события. Для достижения наилучших результатов придется проявить активность и настроиться на победу. Можно не думать о том, что важнее, любовь или работа, потому что успех ждет и там, и там.

Скорпион

Скорпионам стоит ознакомиться с советами о том, как привлечь в свою жизнь удачу. На этой неделе звезды и планеты будут не в самом лучшем настроении, но лишь в первые пару-тройку дней. Уже в среду вечером можно будет ощутить подъем энергии и настроения. 13 и 14 апреля придется действовать согласно логике, а не инстинктам и интуиции.

Во второй половине недели лучше как можно чаще уделять время друзьям и близким, общаться в социальных сетях. Не стоит замыкаться в себе и держать внутри все свои страхи и проблемы. В таком случае Скорпионам придется встретиться с неурядицами. Астрологи советуют избегать конфликтов и быть внимательнее в общении с незнакомцами.

Стрелец

Стрельцам необходимо проявить гибкость. Не стоит подавлять коллег и друзей авторитетом, конфликтовать с близкими и второй половинкой. Гибкость характера — это самое главное условие для сохранения удачи рядом. Нужно избегать обид, потому что простить человека или заслужить прощение будет непросто, особенно в период с четверга по субботу.

Самое главное сейчас — эмоциональное здоровье и сильная энергетика. Следование десяти важным правилам поможет Стрельцам сохранить и приумножить свои силы. В начале недели придется потратить много сил для достижения стабильности. Это будет очень непростое время, когда нужно будет полагаться не на удачу, а на логику и мудрость.

Козерог

Финансовая и деловая сфера станут самыми важными на этой неделе для Козерогов. Следование семи полезным правилам на каждый день поможет им остаться на плаву в это непростое время. Самыми опасными днями можно считать понедельник и пятницу. В эти дни лучше не тратить лишнего и не начинать новых дел, не рисковать зря.

Самые благоприятные дни недели — вторник, среда и воскресенье. В эти дни важно избавляться от всего ненужного, а также впускать что-то новое в свою жизнь. Астрологи настоятельно советуют не гнаться за модой и меньше слушать мимолетные советы коллег и знакомых. Важно полагаться только на самих себя.

Водолей

Звезды и планеты уже с понедельника поспособствуют развитию эмпатии Водолеев, что может быть опасно. В подобных условиях будет гораздо сложнее сфокусировать внимание на работе и делах. Зато в любви повышенная чувствительность может стать счастливым билетом. Она поможет понять свою вторую половинку, чувства любимого человека.

Неделя плохо подходит для поездок, путешествий и командировок. На выходных полезно будет заниматься ремонтом и перестановкой мебели. Также с 17 по 19 апреля можно смело совершать важные покупки, заниматься самообразованием: читать книги, изучать языки, повышать профессиональные навыки, изучать новую информацию по работе.

Рыбы

В начале недели стоит быть осторожнее с тратами: можно пожалеть о совершенных покупках. Что касается работы, то дела и финансовые неурядицы будут забирать много энергии. Астрологи советуют больше внимания уделять тому, как восстанавливать силы в таких динамичных условиях. Очень важно не допускать полного истощения.

В любви Рыбам улыбнется удача, особенно тем, кто пока находится на стадии поисков. Мир будет полон любви и добра для представителей этого Знака Зодиака. Новые знакомства обещают принести массу новых положительных эмоций. Тем, кто уже в отношениях, тоже удастся ощутить прикосновение удачи. Это будет очень яркое и интересное время.