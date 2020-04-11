Храмы Кубани в Вербное воскресенье проведут онлайн-трансляции

Вадим Карасев

12 апреля православные верующие отмечают праздник Вербное воскресенье или вход Господень в Иерусалим. Но так как в России и в мире распространяется коронавирусная инфекция и на Кубани введен и продлен режим карантина храмы Екатеринодарской епархии приняли решение провести богослужение в виде онлайн-трансляции.

Кубанские священнослужители обратились к людям с просьбой оставаться дома в Вербное воскресенье и присоединиться к онлайн-трансляции богослужений в храмах. На официальном сайте кубанской митрополии опубликован список каналов, где можно будет посмотреть трансляцию богослужений.





Кроме того, в храмах Кубани на Вербное воскресенье состоятся не только онлайн-трансляции богослужений, но и аудиотрансляция, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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