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Игравший за Грозный чешский футболист рассказал о наставлениях Кадырова в раздевалке

Игравший за Грозный чешский футболист рассказал о наставлениях Кадырова в раздевалке

Чешский футболист Мартин Йиранек вспомнил о разговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в раздевалке во время выступления за грозненский "Терек" (ныне "Ахмат").

По словам спортсмена, Кадыров иногда заходил в раздевалку в перерывах между таймами и давал наставления.

"Пару раз заходил и пихал, такое было. Если они (руководители - прим.) хотят так взбодрить команду — это нормально", — цитирует Йиранека Sport24.

Чех признался, что Кадыров произвел на него положительное впечатление.

"Он мне запомнился как улыбчивый и коммуникабельный человек. Не было мыслей никогда о том, что он жесткий и плохой", — отметил футболист.

Сам Йиранек не получал от главы республики подарков, но вспомнил случаи, когда забившему победный мяч игроку дарили машину.

Мартин Йиранек играл за "Терек" в 2011-2013 гг. Он также запомнился российским болельщикам по выступлению за московский "Спартак" (2004-2010 гг.). Сейчас защитник вернулся на родину, играет за пражскую "Олимпию".

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По материалам: uposters.ru

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