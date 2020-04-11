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Инфекционист оценила сообщения о кожном симптоме COVID-19

Инфекционист оценила сообщения о кожном симптоме COVID-19
Подтверждений о наличии кожных симптомов у COVID-19 недостаточно, заявила завкафедрой инфекционных болезней ГБОУ ВПО "Первый МГМУ им. И. М. Сеченова" Минздрава России Елена Волчкова в интервью МК.

Ранее BFMTV сообщил, что французские эксперты из Национального синдиката дерматологов-венерологов выявили поражения кожи при заболевании коронавирусной инфекцией.

"Даже китайцы, которые наработали огромный опыт наблюдения за такими пациентами, ни разу о таком не сообщали, а это очень странно. Поэтому нужно собрать еще данные, чтобы получить подтверждение этому факту", — отметила инфекционист.


Она предположила, что сыпь у тех пациентов могла быть связана с другими факторами, например, аллергической реакцией на введение препаратов.

# Россия
По материалам: ria.ru

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