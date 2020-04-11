История с продолжением. Раскрыты новые детали о договоренностях ОПЕК+
Сегодня, 15:35 Анастасия Иванова
Договоренности ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти принципиально достигнуты между всеми 23 его участниками, однако в отношении Мексики еще идет доработка, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций альянса.
"Принципиально – по всем 23 странам. По Мексике идет доработка", – отметил собеседник агентства.
Ранее радио Sputnik сообщило, что страны ОПЕК+ достигли соглашения о снижении добычи нефти.
Первые два месяца снижение добычи составит десять миллионов баррелей в сутки, во втором полугодии – восемь миллионов, в 2021 году – шесть миллионов. Соглашение будет действовать до мая 2022 года.
По материалам: ria.ru