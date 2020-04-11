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Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии сняли на видео

Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии сняли на видео

В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау"), сообщает Telegram-канал "Новости. Как есть".

Первый выброс высотой 200 метров зафиксировали около 10 часов вечера 10 апреля (6 вечера по Москве). Спустя почти 40 минут состоялся еще один выброс. Над вулканом поднялся столб пепла и дыма, достигавший высоты в 500 метров. По данных местных служб, извержение продолжалось до утра. Жители островов, расположенных в нескольких десятках километров от вулкана в провинции Лампунг, жалуются на пепел, который засыпал их дома. Они эвакуировались в горные районы, опасаясь цунами, которое обычно следует за извержением морского вулкана.

Mas que é bonito, é!

Anak Krakatau ("Filho de Krakatoa"), vulcão surgiu após explosão do vulcão Krakatoa em 1883, quando devastou a região e alterou o clima no planeta.

Krakatau entrou em erupção massiva agora pouco! E estamos só no primeiro ⅓ de 2020. #Krakatau

🌋🔥🇮🇩 pic.twitter.com/TAQbaE4UuE

— procoronastina vairus 🏁 (@f4lso9) April 11, 2020
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Самое мощное извержение Кракатау произошло в 1883 году. Оно вызвало цунами, жертвами которого стали более 36 тысяч человек.

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По материалам: uposters.ru

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