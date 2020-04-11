Известный ведущий РФ узнал, что у него коронавирус, во время передачи - встал и ушел

Вадим Карасев

Прямо во время съемок передачи известный российский телеведущий Борис Корчевников узнал, что является носителем коронавируса. Об этом пишет интернет-платформа Рамблерновости, ссылаясь на телеграмм-канал Baza.

В короткой заметке сказано, что гендиректору канала «Спас» сообщили о диагнозе на съемках очередной передачи. Узнав о том, что болен коронавирусом, Корчевников покинул студию тут же. Издание отмечает, что он уехал домой. При этом на работу телеведущий приехал с симптомами больного человека.

Заболевание протекает в легкой форме. Первый тест дал положительный результат, сейчас ожидают данные второго теста. Госпитализация не потребовалось, так как чувствует себя Корчевников нормально.

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