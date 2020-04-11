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Эксперт из Кувейта рассказал о возможной цене на нефть после сделки ОПЕК+

Эксперт из Кувейта рассказал о возможной цене на нефть после сделки ОПЕК+
Мировые цены на нефть в ответ на новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи будут постепенно расти до отметки в 40 долларов за баррель, медленная реакция сейчас связана с переполненностью хранилищ, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Хедр.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил ранее, что переговоры о стабилизации рынка нефти прошли эффективно, новая сделка ОПЕК+ согласована на два года с постепенным уменьшением объема сокращения добычи альянсом к 1 маю 2022 года, при этом участвуют в ней все 23 страны. ОПЕК+, исходя из двухдневных контактов с не входящими в альянс государствами, считает, что с их участием суммарное сокращение добычи нефти в мае-июне составит 15 миллионов баррелей в сутки, то есть на них придется 5 миллионов баррелей, сообщил министр.

Хранилища переполнены

"Соглашение ОПЕК значительно изменит функционирование нефтяного рынка, оно уже оказало влияние на основные показатели – WTI и Brent", - сказал эксперт.

# В мире
По материалам: ria.ru

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