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"Это герои нашего времени": ведущие концерта "Мы вместе" поблагодарили российских врачей

"Это герои нашего времени": ведущие концерта "Мы вместе" поблагодарили российских врачей

На концерте "Мы вместе" ведущие Дарья Златопольская и Андрей Малахов поблагодарили российских врачей, борющихся к коронавирусом. Трансляция концерта шла на канале "Россия 1"

Медики вышли на прямую видеосвязь прямо со своих рабочих мест. Среди них были, в частности, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

"Передовая — так сейчас говорят о работе врачей. Работа врачей сегодня - это "наша оборона Москвы, а люди, которые сейчас на передовой — настоящие герои", - отметил Малахов.

Слово "Коммунарка" стало символом борьбы с эпидемией, отметила Дарья Златопольская, а главный врач этой больницы Денис Проценко олицетворяет мужество и стойкость. Потомственный доктор, он прошел путь от фельдшера скорой помощи до главврача и, как настоящий мужчина, шел в атаку на вирус, не скрываясь за спинами подчиненных. Сейчас он сам проходит лечение от коронавирусной инфекции.

Концерт солидарности и благодарности людям, которые делают все, чтобы победить коронавирус COVID-19 в России, проходит в пустом зале, но на глазах у миллионов телезрителей. Трансляцию творческого марафона ведут телеканал "Россия 1" и сайт Вести.Ru.

Концерт организован телеканалом "Россия 1" и Большим театром при поддержке Министерства культуры РФ. Открыл его песней "Все зависит от Бога и немного от нас" Николай Расторгуев.

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По материалам: uposters.ru

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