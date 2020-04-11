Кабмин одобрил законопроект о регистрации иностранцев в МФЦ

Анастасия Иванова

Правительство России одобрило законопроект о регистрации иностранцев в МФЦ или через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №818933-7 «О внесении изменений в федеральный закон «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и направить их в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения направлены на установление возможности регистрации и снятия с регистрации иностранцев через многофункциональные центры в электронной форме и с помощью портала госуслуг.

Реализация проекта поправок улучшит порядок регистрации иностранцев и лиц без гражданства по месту жительства.

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