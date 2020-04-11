Кабмин поможет деньгами временно уволенным украинцам и бизнесу: что об этом известно

Анастасия Иванова

На время действия в Украине карантина, который, по различным прогнозам, продлится до середины мая, Кабинет министров Украины будет компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время карантина. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По его словам, правительство будет увеличивать помощь по безработице и увеличило уже минимальные выплаты.

«Пособие по «временной» безработице, если на предприятиях люди заняты не полный день, мы будем компенсировать им выплаты на людей, которые находятся дома и которые вернутся на работу после завершения карантина. То есть мы говорим: «Не увольняйте людей, мы вам будем выплачивать до минимальной зарплаты на людей, которые не полностью заняты, которые вернутся», — заявил министр.

В то же время, по его словам, пособие по временной безработице будет ограничено минимальной зарплатой, потому что «у нас ВВП и бюджет ограничены».

Всего программ поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от эпидемии коронавируса, по словам Петрашко, будет две.

«Первая программа будет запущена на протяжении недели, следующая — на протяжении двух недель, поскольку она, возможно, потребует законодательных изменений… Эффект мультипликатора понятный — финансирование будет идти от банковского сектора и Национального банка», — отметил Петрашко.

Первая программа предполагает, что предприятиям, у которых есть кредиты в банках, правительство компенсирует процентную ставку до нуля. Условием участия в такой программе является сохранение некоторого числа рабочих мест.

Весь объем кредитного портфеля указанных категорий бизнеса составляет 174 млрд грн. Правительство ожидает, что на эту программу будут поданы кредиты на сумму 40 млрд грн. Для компенсации такого портфеля кредитной ставки необходимо 4 млрд грн. Петрашко заверил, что такие деньги в бюджете есть.

Вторая программа — «Новые деньги» — предусматривает банковский кредит для малых предприятий, по которой кредитная ставка для бизнеса составит 5%. Эти деньги будут направлены на выплату зарплат работникам предприятий.

Он уточнил, что такие программы будут рассчитаны на три-шесть месяцев.

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание программ поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса. 10 апреля стало известно, что правительство будет выплачивать помощь на уход за детьми для ФОПов, которые приостановили работу своего бизнеса из-за карантина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с начала мая Кабмин, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, намерен создать в стране полмиллиона рабочих мест, поддержать кредитами малый и средний бизнес, частично снять ограничения на работу общественного транспорта и разрешить работать по смещенному графику рабочего дня.