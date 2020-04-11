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Как будут платить пособие на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет

Как будут платить пособие на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет

Тема: Какие законы вступают в силу


Обратиться за ежемесячным пособием на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно можно будет лично в Пенсионный фонд, а также через МФЦ или портал госуслуг. Это определено постановлением Правительства, в котором изложены основные требования к порядку назначения такого пособия. Документ вступает в силу 11 апреля.

Согласно постановлению, выплату назначат в случае, если величина среднедушевого дохода семьи окажется меньше прожиточного минимума, установленного в регионе за второй квартал предыдущего года. Например, в Брянской области во втором квартале 2019 года он составил 10 905 рублей. Значит, в этом регионе в 2020 году право на выплаты получат семьи, в которых средний доход меньше указанной суммы.

При расчёте среднедушевого дохода учитываются родитель или усыновитель, который подаёт заявление, его супруг, а также все несовершеннолетние дети. Не учитываются лица, лишённые родительских прав, а также родственники, которые находятся на полном государственном обеспечении, служат в армии или сидят в тюрьме.

Напомним, на прошедшей неделе президент Владимир Путин выступил с предложением на период эпидемии коронавируса также назначить такую выплату всем родителям, которые недавно потеряли работу. В этом случае доход семьи учитываться не будет, отметил глава государства.

Размер выплаты составит половину прожиточного минимума на ребёнка, установленного в субъекте РФ на второй квартал предыдущего года. Пример: в Брянской области этот показатель во втором квартале 2019 года составил 10 606 рублей. Соответственно, в 2020 году выплата в этом регионе составит 5 303  рубля в месяц.

Выплаты положены каждому ребёнку в семье в возрасте от трёх до семи лет включительно, то есть пособие прекратят платить в день, когда ему исполнится 8 лет. Важное условие: дети должны иметь гражданство РФ.

В этом году обратиться за выплатой можно до 31 декабря. В этом случае пособие выплатят за весь прошедший год или за всё прошедшее время с того момента, как ребёнку исполнилось три года. Если в семье есть малыш, который отпраздновал свой третий день рождения в 2019 году, то пособие все равно начислят только за период с января по декабрь 2020 года.

С 2021 года у семьи будет полгода с момента исполнения ребёнку трёх лет на то, чтобы обратиться за пособием. Если она успеет подать заявление в этот срок, то пособие выплатят за все месяцы с самого рождения малыша. Если нет — выплату начнут перечислять со дня обращения за ней. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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