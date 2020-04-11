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Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала дерматолог Людмила Смирнова

Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала дерматолог Людмила Смирнова

Частое использование антисептиков для рук в условиях пандемии коронавируса негативно сказывается на коже, рассказала Людмила Смирнова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

Она напомнила, что основой антисептиков является спирт, который подсушивает кожу, а это грозит ухудшением состояния кожных покровов.

Смирнова посоветовала использовать антисептики только и только тем, кто находится на улице или в общественных местах, где нет возможности помыть руки. Дома нужно использовать мыло и

Кроме этого, врач рассказала, что по рекомендации ВОЗ медицинские маски нужно носить тем, кто заболел коронавирусом и тем, кто с ними контактирует. Но, по её мнению, маски могут быть эффективны только в комбинации с мытьём рук или их обработкой антисептиком, содержащим спирт.

По словам, косметолога Галины Каштановой, пользоваться надо разумно всем. 

Она отметила, что сильнее всего подсушивается кожа от хлоргексидина. Чтобы избежать проблем с кожей, Каштанова посоветовала использовать также и специальные крема, создающие на коже защитную плёнку, которая может сохраняться на коже до 12 часов.

РИА Новости сообщает, что в России общее число больных COVID-19 составляет 11 917 человек, всего умерли от коронавируса 94 человека.

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По материалам: u-f.ru

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