Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кинодайджест: юбилей "Твин Пикса" и другие чертовски хорошие новости

Кинодайджест: юбилей "Твин Пикса" и другие чертовски хорошие новости

Кинодайджест: юбилей "Твин Пикса" и другие чертовски хорошие новости

Подводим итоги недели, рассказываем о новых планах и вспоминаем, кто убил Лору Палмер.

Константин Богомолов снимет сериал о любви во время пандемии коронавируса

Константин Богомолов продолжает отрабатывать свой эксклюзивный контракт с видеосервисом Start и уже приступил к осуществлению нового проекта — на сверхактуальную тему: режиссер снимет сериал о любви во время коронавирусного карантина.

Сериал, получивший остроумное название "Безопасные связи", выйдет в формате screenlife, то есть герои будут взаимодействовать друг с другом через экраны ноутбуков и смартфонов.

В центре сюжета — истории трех пар: тридцатилетних молодоженов, пожилых людей в разводе и подростков из разных городов. Их отношения развиваются в период карантина, а общение происходит благодаря веб-камере, но экран, по задумке создателей, не разделяет геров, а объединяет.

Проект "Безопасные связи" — это прежде всего история о том, что карантин не повод останавливать жизнь и ждать, когда же "все это закончится", а возможность почувствовать: то, что происходит сейчас, это и есть жизнь. И у нас есть возможность прожить ее максимально интересно,

— говорить продюсер проекта Ирина Сосновая.

Премьера сериала состоится уже в конце апреля — еще даже карантин не успеет закончиться.


Все отмечают юбилей "Твин Пикса". Ему же 30 лет!

Культовому сериалу Дэвида Линча "Твин Пикс" исполнилось 30 лет. И мы не удивлены, что юбилейный год пришелся на почти апокалиптические времена.

План празднования таков: наряжаемся сексапильной Одри или харизматичным агентом Купером, завариваем себе чашечку чертовски хорошего кофе (закусывать можно пирогом или вишней — только не подавитесь, завязывая черенки узлом) и устраиваем запойный сериальный марафон на все три сезона сразу. После можно обсудить увиденное с поленом. Завершить вечер предлагаем танцем — найти свой стиль помогут герои любимого сериала.






"Кинопоиск HD" запустил конкурс для сценаристов

Сложные времена — лучшие времена, чтобы научиться чему-то новому или хотя бы попробовать что-то новое. Например, написать сценарий. Такую возможность дарит конкурс "Марафон сценаристов", который "Кинопоиск HD" запустил совместно со сценарной школой "Лига Кино" и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Сегодня лучшее время, чтобы стать сценаристом и писать свои истории для экранов кинотеатров, телевизоров, планшетов, смартфонов. "Марафон Сценаристов" — конкурс и образовательная программа для будущих сценаристов. Авторитетные педагоги и редакторы научат писать, чтобы продюсеры покупали, а зрители "КиноПоиск HD" ждали каждую новую серию вашего сериала с нетерпением. Вы будете работать в командах опытных авторов в сценарных комнатах. И получать высокую оплату за работу, о которой многие только мечтают — придумывать и писать истории.

— гласит описание проекта, в который также войдут образовательные интенсивы

Конкурс состоит из четырех этапов. Первый, отборочный, самый простой: чтобы подать заявку, нужно написать небольшую историю для нового эпизода одного из популярных сериалов. Отборочный этап пройдет с 8 апреля по 30 июня. Говорят, режим строгой самоизоляции продлится как раз до этого времени, так что все освободившиеся от гуляний под Луной вечера можно будет наконец-то потратить с пользой.

Все подробности конкурса — здесь.

Выходит сериал "Хроники эпидемии" про смертельно опасный вирус

Если в разгар пандемии коронавируса хочется смотреть фильмы про эпидемии и страшные заболевания, а пророческое "Заражение" Стивена Содерберга уже знаете наизусть, можно обратиться к свежим экземплярам. Так, российский видеосервис Start начинает показ сериала "Хроники эпидемии" о борьбе со смертельно опасным вирусом. Нет, это не коронавирус, но что-то очень похожее: заболевание, от которого страдают персонажи в кадре, также поражает органы дыхания.

По сюжету, неизвестный вирус охватывает Монреаль. У всех заболевших одинаковые симптомы: потемнение в глазах, повышенная температура и сильнейший кашель. Сначала жители относятся к вирусу скептически, но скоро он начинает распространяться с невероятной скоростью, и малейшие симптомы вызывают у людей панику и страх. Врачи понимают — промедление приведет к ужасным последствиям.

История канадского проекта почти мистическая: премьера  сериала состоялась 7 января 2020 года — тогда, когда вирус уже стремительно распространялся в Китае, но еще не захватил мир. Совпадение? Надеемся.

Премьера — 15 апреля.


Госфильмофонд России запускает онлайн-проект "Медиатор" — гид по мировым синематекам

Нет худа без добра — коронавирус, рассадивший людей по домам и закрывший доступ к культурным заведениям, саму эту культуру сделал ближе и доступнее, ведь бесценные архивы библиотек, синематек, музей и театров все в большем объеме появляются в сети.

Вот и Госфильмофонд России — главный киноархив страны — открывает доступ к своим данным и запускает познавательный онлайн-проект для киноманов "Медиатор". Новая рубрика на сайтах кинотеатра "Иллюзион" и Госфильмофонда  будет знакомить  с мировыми синематеками, специализированными киноархивами, центрами культуры и искусства, их уникальными коллекциями. Игровые и документальные фильмы, киножурналы, хроника, анимация и экспериментальные ленты со всего мира — такое богатство ни на каком торренте не найдешь! Откроет рубрику подборка из албанского киноархива, на очереди — работы, посвященные португальской синематеке, Королевскому бельгийскому киноархиву, австрийскому Венскому киномузею и другим крупным синематекам.

Конечно, понятно, что сейчас в интернете можно найти все, но, во-первых, надо помнить, что в поисках особо редкого запроса придется потратить кучу времени, отсеивая зерна от плевел, а во-вторых, мир уже может никогда не стать прежним, если вы пару раз наткнетесь на что-то, на что не хотели натыкаться.

В сети пройдет фестиваль фильмов о космосе

Самоизоляция перевернула все вверх дном, особенно в киноиндустрии: кинотеатры закрыты, а стриминговые сервисы переживают свой расцвет — там теперь не только показывают фильмы, концерты, театральные и балетные постановки, но и проводят кинофестивали.

Так, международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский", который должен был пройти в Калуге, "переехал" на платформу more.tv — именно на этом видеосервисе с 9 по 12 апреля пройдут показы фильмов-участников конкурсной программы. Среди них — работы из Австралии, Турции, Италии, Испании, США и других стран.

Итоги подведут в заключительный день смотра, когда и будут объявлены лауреаты.

Все картины можно будет посмотреть бесплатно здесь.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Названа категория граждан с правом ездить без спецпропуска
Названа категория граждан с правом ездить без спецпропуска
Оставшиеся в Анталье россияне рассказали об отмене вывозных рейсов
Оставшиеся в Анталье россияне рассказали об отмене вывозных рейсов
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским миром
Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским
Кинодайджест: юбилей "Твин Пикса" и другие чертовски хорошие новости
Кинодайджест: юбилей "Твин Пикса" и другие чертовски хорошие новости
Подруга Надежды Бабкиной: «Ее вывели из медикаментозной комы»
Подруга Надежды Бабкиной: «Ее вывели из медикаментозной комы»
Федун объяснил, почему цены на нефть не взлетели после сделки ОПЕК+
Федун объяснил, почему цены на нефть не взлетели после сделки ОПЕК+
Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии сняли на видео
Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии сняли на видео
Собянин дал задачу тестировать на коронавирус за 24 часа
Собянин дал задачу тестировать на коронавирус за 24 часа
YouTube восстановил интервью с главврачом больницы в Коммунарке
YouTube восстановил интервью с главврачом больницы в Коммунарке
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента

Топ на сегодня

В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Жителям Подмосковья объяснили порядок передвижений около дома
Жителям Подмосковья объяснили порядок передвижений около дома
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала дерматолог Людмила Смирнова
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала

Еще по теме

Константин Богомолов покинет МХТ имени Чехова
Счастливые полгода Ксении Собчак и Константина Богомолова
Признавшийся в любви к Собчак Богомолов спровоцировал слухи о свадьбе
На Okko выйдет первый в истории снятый в изоляции сериал об изоляции