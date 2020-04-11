Кинодайджест: юбилей "Твин Пикса" и другие чертовски хорошие новости

Вадим Карасев

Подводим итоги недели, рассказываем о новых планах и вспоминаем, кто убил Лору Палмер.

Константин Богомолов снимет сериал о любви во время пандемии коронавируса

Константин Богомолов продолжает отрабатывать свой эксклюзивный контракт с видеосервисом Start и уже приступил к осуществлению нового проекта — на сверхактуальную тему: режиссер снимет сериал о любви во время коронавирусного карантина.

Сериал, получивший остроумное название "Безопасные связи", выйдет в формате screenlife, то есть герои будут взаимодействовать друг с другом через экраны ноутбуков и смартфонов.

В центре сюжета — истории трех пар: тридцатилетних молодоженов, пожилых людей в разводе и подростков из разных городов. Их отношения развиваются в период карантина, а общение происходит благодаря веб-камере, но экран, по задумке создателей, не разделяет геров, а объединяет.

Проект "Безопасные связи" — это прежде всего история о том, что карантин не повод останавливать жизнь и ждать, когда же "все это закончится", а возможность почувствовать: то, что происходит сейчас, это и есть жизнь. И у нас есть возможность прожить ее максимально интересно,

— говорить продюсер проекта Ирина Сосновая.

Премьера сериала состоится уже в конце апреля — еще даже карантин не успеет закончиться.





Все отмечают юбилей "Твин Пикса". Ему же 30 лет!

Культовому сериалу Дэвида Линча "Твин Пикс" исполнилось 30 лет. И мы не удивлены, что юбилейный год пришелся на почти апокалиптические времена.

План празднования таков: наряжаемся сексапильной Одри или харизматичным агентом Купером, завариваем себе чашечку чертовски хорошего кофе (закусывать можно пирогом или вишней — только не подавитесь, завязывая черенки узлом) и устраиваем запойный сериальный марафон на все три сезона сразу. После можно обсудить увиденное с поленом. Завершить вечер предлагаем танцем — найти свой стиль помогут герои любимого сериала.





















"Кинопоиск HD" запустил конкурс для сценаристов

Сложные времена — лучшие времена, чтобы научиться чему-то новому или хотя бы попробовать что-то новое. Например, написать сценарий. Такую возможность дарит конкурс "Марафон сценаристов", который "Кинопоиск HD" запустил совместно со сценарной школой "Лига Кино" и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Сегодня лучшее время, чтобы стать сценаристом и писать свои истории для экранов кинотеатров, телевизоров, планшетов, смартфонов. "Марафон Сценаристов" — конкурс и образовательная программа для будущих сценаристов. Авторитетные педагоги и редакторы научат писать, чтобы продюсеры покупали, а зрители "КиноПоиск HD" ждали каждую новую серию вашего сериала с нетерпением. Вы будете работать в командах опытных авторов в сценарных комнатах. И получать высокую оплату за работу, о которой многие только мечтают — придумывать и писать истории.

— гласит описание проекта, в который также войдут образовательные интенсивы

Конкурс состоит из четырех этапов. Первый, отборочный, самый простой: чтобы подать заявку, нужно написать небольшую историю для нового эпизода одного из популярных сериалов. Отборочный этап пройдет с 8 апреля по 30 июня. Говорят, режим строгой самоизоляции продлится как раз до этого времени, так что все освободившиеся от гуляний под Луной вечера можно будет наконец-то потратить с пользой.

Все подробности конкурса — здесь.

Выходит сериал "Хроники эпидемии" про смертельно опасный вирус

Если в разгар пандемии коронавируса хочется смотреть фильмы про эпидемии и страшные заболевания, а пророческое "Заражение" Стивена Содерберга уже знаете наизусть, можно обратиться к свежим экземплярам. Так, российский видеосервис Start начинает показ сериала "Хроники эпидемии" о борьбе со смертельно опасным вирусом. Нет, это не коронавирус, но что-то очень похожее: заболевание, от которого страдают персонажи в кадре, также поражает органы дыхания.

По сюжету, неизвестный вирус охватывает Монреаль. У всех заболевших одинаковые симптомы: потемнение в глазах, повышенная температура и сильнейший кашель. Сначала жители относятся к вирусу скептически, но скоро он начинает распространяться с невероятной скоростью, и малейшие симптомы вызывают у людей панику и страх. Врачи понимают — промедление приведет к ужасным последствиям.

История канадского проекта почти мистическая: премьера сериала состоялась 7 января 2020 года — тогда, когда вирус уже стремительно распространялся в Китае, но еще не захватил мир. Совпадение? Надеемся.

Премьера — 15 апреля.





Госфильмофонд России запускает онлайн-проект "Медиатор" — гид по мировым синематекам

Нет худа без добра — коронавирус, рассадивший людей по домам и закрывший доступ к культурным заведениям, саму эту культуру сделал ближе и доступнее, ведь бесценные архивы библиотек, синематек, музей и театров все в большем объеме появляются в сети.

Вот и Госфильмофонд России — главный киноархив страны — открывает доступ к своим данным и запускает познавательный онлайн-проект для киноманов "Медиатор". Новая рубрика на сайтах кинотеатра "Иллюзион" и Госфильмофонда будет знакомить с мировыми синематеками, специализированными киноархивами, центрами культуры и искусства, их уникальными коллекциями. Игровые и документальные фильмы, киножурналы, хроника, анимация и экспериментальные ленты со всего мира — такое богатство ни на каком торренте не найдешь! Откроет рубрику подборка из албанского киноархива, на очереди — работы, посвященные португальской синематеке, Королевскому бельгийскому киноархиву, австрийскому Венскому киномузею и другим крупным синематекам.

Конечно, понятно, что сейчас в интернете можно найти все, но, во-первых, надо помнить, что в поисках особо редкого запроса придется потратить кучу времени, отсеивая зерна от плевел, а во-вторых, мир уже может никогда не стать прежним, если вы пару раз наткнетесь на что-то, на что не хотели натыкаться.

В сети пройдет фестиваль фильмов о космосе

Самоизоляция перевернула все вверх дном, особенно в киноиндустрии: кинотеатры закрыты, а стриминговые сервисы переживают свой расцвет — там теперь не только показывают фильмы, концерты, театральные и балетные постановки, но и проводят кинофестивали.

Так, международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский", который должен был пройти в Калуге, "переехал" на платформу more.tv — именно на этом видеосервисе с 9 по 12 апреля пройдут показы фильмов-участников конкурсной программы. Среди них — работы из Австралии, Турции, Италии, Испании, США и других стран.

Итоги подведут в заключительный день смотра, когда и будут объявлены лауреаты.

Все картины можно будет посмотреть бесплатно здесь.



