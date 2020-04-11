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Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусомФото: Aly Song / REUTERS

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС..

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что врачи выдвинулись после соответствующего решения правительства Поднебесной. Группа сформирована Госкомитетом по здравоохранению КНР и Комитетом здравоохранения пограничной провинции Хэйлунцзян.

Китай, с которого началась эпидемия, ранее сообщил о победе над коронавирусом. По данным властей, в стране осталась всего пара тысяч заразившихся, а из 83 тысяч заболевших скончались немногим более 3,3 тысячи. Из города-очага эпидемии Уханя уже разблокировали выезд, он был закрыт на протяжении 76 дней.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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