Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19

Анастасия Иванова

Китай, в рамках помощи в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, направил в Россию группу медицинских экспертов.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР, специалисты вылетели в Москву ранним утром 11 апреля.

«Чтобы помочь России справиться с эпидемией нового коронавируса, правительство Китая приняло решение направить в Россию группу медицинских экспертов», — сообщил официальный представитель МИД Чжао Лицзянь.

По последним данным, в России диагностировано 11 941 случай заболевания COVID-19, 806 человек вылечились. 95 пациентов скончались.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 9 апреля китайские специалисты по коронавирусу прилетели в Казахстан для оказания помощи в борьбе с пандемией