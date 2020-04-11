Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Клип на кавер о самоизоляции "Плачу на техно" от Cream Soda: Александр Гудков в образе фигуристки и пухляш из UNO

Клип на кавер о самоизоляции "Плачу на техно" от Cream Soda: Александр Гудков в образе фигуристки и пухляш из UNO

Клип на кавер о самоизоляции "Плачу на техно" от Cream Soda: Александр Гудков в образе фигуристки и пухляш из UNO

Столичные власти усиливают меры по борьбе с пандемией коронавируса, так что песни и видео о самоизоляции продолжают оставаться главными хитами. Московская группа Cream Soda сняла злободневный клип на кавер "Плачу на техно" команды ХЛЕБ, посвятив его всем отмененным вечеринкам и новому положению вещей.

Над идеей и видеорядом поработала команда "канала феноменальных шоу" Александра Гудкова "Чикен Карри" с ним во главе, причем Гудков исполнил сразу несколько ролей: фигуристки, которая тренируется на балконе, еще одного жильца, тоже запертого у себя в квартире, и специалиста по дезинфекции.


Других городских узников пандемии изобразили Дмитрий Красилов, ставший звездой клипа UNO группы Little Big, а также один из авторов оригинального "Плачу на техно" Денис Кукояка, создавший образ того, кто сидит по ту сторону видеосвязи.

Клип обновленной композиции "Плачу на техно" моментально нашел отклик в сердцах у всех самоизолированных граждан — итогом его первого дня в сети стали 800 тысяч просмотров на YouTube и 48 строчка в "Топ 200" на Apple Music.


Александр Гудков


Дмитрий Красилов


Денис Кукояка


# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Вера Брежнева: «У нас страсть, Костя хочет быть со мной 24 часа в сутки»
Вера Брежнева: «У нас страсть, Костя хочет быть со мной 24 часа в
Жан-Люк Годар провел мастер-класс в инстаграме
Жан-Люк Годар провел мастер-класс в инстаграме
Замглавы Минпромторга прокомментировал предложения ЕР о его увольнении
Замглавы Минпромторга прокомментировал предложения ЕР о его увольнении
Владелец парижской кофейни дал совет бизнесу на время карантина
Владелец парижской кофейни дал совет бизнесу на время карантина
У каждого четвертого зараженного COVID-19 болезнь не развивается
У каждого четвертого зараженного COVID-19 болезнь не развивается
Цены в США рекордно упали
Цены в США рекордно упали
G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке
G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке
США задумали ввести санкции против отказывающихся забирать своих граждан стран
США задумали ввести санкции против отказывающихся забирать своих
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
В России зарегистрировали тест-систему для определения антител к Covid-19
В России зарегистрировали тест-систему для определения антител
Стало известно о новом плане поддержки экономики России на триллион рублей
Стало известно о новом плане поддержки экономики России на триллион
Чехия отреагировала на уголовное дело по сносу памятника Коневу
Чехия отреагировала на уголовное дело по сносу памятника Коневу

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19

Еще по теме

"Никаких больше вечеринок": Александр Гудков, Никита Кукушкин и Александр Баширов в клипе Cream Soda
В Сети опубликован совместный клип Жана-Мишеля Жарра и Сноудена
Фестиваль Alfa Future People объявил новых участников техно-сцены
Саша Кузина удивлена своим эмоциональным состоянием