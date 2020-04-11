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Когда закончится пандемия коронавируса — мнение эксперта

Когда закончится пандемия коронавируса — мнение эксперта
Свои предположения выдвинул доктор медицинских наук Виктор Малеев. По словам эксперта, завершение эпидемии зависит, в частности, от сознательности граждан.

По словам эксперта, вирус отступит только при условии, что события будут развиваться наилучшим образом, не случится серьезных врачебных ошибок, а люди дисциплинированно сократят контакты друг с другом. При этом Малеев отметил, что об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только после того, как будет создана вакцина. Она же, по его словам, будет готова приблизительно в конце 2020 года.

Малеев подчеркнул, что потенциальные риски для России продолжают нести страны, где зафиксировано больше всего заразившихся. «Это, например, Испания, Таиланд. Поэтому всех, кто прилетает, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 2020 года, направляют в зависимости от места жительства на домашний карантин или в специальный обсерватор, который создали и открыли региональные власти», — поделился эксперт.

К слову, за последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса. Своей очереди ждут еще 25,8 тысячи человек.

Также Виктор Малеев сделал акцент на том, что до сих пор неизвестно, какую угрозу ждать от стран, где коронавирус вообще не был зафиксирован или официальное количество заболевших крайне мало. «Мы не знаем, что будет в Африке, в Индии, где нет возможности тестировать население. Огромное количество людей до сих пор не обследовано, и, вероятно, из этих регионов может пойти новая волна заражений по всему миру», — пояснил доктор медицинских наук.

Фото: pixabay.com, официальный сайт Виктора Малеева 

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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