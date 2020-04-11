Количество смертей от коронавируса в мире превысило 95 тысяч, подтвердили в ВОЗ

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что число подтвержденных случаев смерти от коронавируса превысило 95 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по состоянию на 11 апреля, общее число инфицированных COVID-19 в мире составляет 1 569 504, а летальных исходов — 95 269.

По данным организации, сильнее всего от коронавируса пострадала Европа — там зарегистрировано 799 696 случаев заболевания. На втором месте стоит Северная и Южная Америка, где число инфицированных достигло 536 664. А на третьем месте — Западно-Тихоокеанский регион. Речь идет о Китае, Корее и Японии — всего 118 549 случаев коронавируса. Если же говорить об определенной стране, то больше всего инфицированных числятся в США — 461 275 человек.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. В России зафиксировано 13584 случаев коронавируса. За всё время выздоровели 1045 россиян. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 106 человек.