Командующий армией Эстонии Херем: Россия с тупым лицом лжёт и бредит

Влада Некрасова

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем (46 лет) дал интервью изданию «Эстонский экспресс», в котором рассказал, что свое личное сопротивление советской системе начал в школьные годы, когда отказался состричь длинные волосы и ходил с косой наперекор учителям. Он уверен, что в скором времени в эстонской армии больше не будут требовать коротких стрижек для мужчин, а женщинам уже сейчас разрешены длинные волосы. Также Херем, известный своими экспрессивными высказываниями, не удержался от них и на сей раз — когда говорил о России, которую, если судить по его словам, жесточайшим образом презирает.

«Ну, я не совсем тот командующий силами обороны, какого представляет себе обычный человек. В 1992 году я отрезал свою 42-сантиметровую косу. В Силах обороны есть такое правило, точнее, порядок: волосы должны быть короткими. В каком-то отношении военнослужащий — раб государства. В хорошем смысле. С прической связана индивидуальность, от которой на государственной службе нужно отказаться. Если через четыре года я выйду на пенсию или в резерв, то есть больше не буду получать государственную зарплату, возможно, отращу себе какую-нибудь прическу. У меня ее не было уже тридцать лет», — откровенничает Херем.

По его мнению, все граждане должны вносить свой вклад в защиту страны так, как они могут сделать это лучше всего. «Я возражаю тем, кто хотел бы максимально увеличить Силы обороны Эстонии — нy давайте раздадим всем оружие и пусть идут против танков. О том, чтобы агрессору было очень сложно пересекать границу, позаботятся Силы обороны, которые мы можем хорошо вооружить. Если направить на врага все население с оружием, мы быстро проиграем как государство. Государство в любом конфликте должно функционировать как можно дольше — обеспечивать преподавание в школах, работу на предприятиях, обеспечивать психологическую защиту, предоставлять информацию. Самоуправления тоже должны работать. А воевать будут те, кто обучен сражаться с оружием в руках. Довольно много людей вступают в „Кайтселийт“, чтобы защитить страну с оружием в руках. В том числе члены Рийгикогу, чиновники самоуправлений, спасатели. Они должны уяснить для себя: собираются ли они в кризисной ситуации воевать с оружием или продолжать свою работу мирного времени? Гражданин обязан понимать, в чем он силен», — заявил эстонский главнокомандующий.

У него нет твердого ответа на вопрос о разумном соотношении мужчин и женщин на военной службе. «На мой взгляд, это вопрос развития общества. Если в какой-то момент на срочной службе окажется 90% женщин и 10% мужчин, это нормально. Никто же не спрашивает, сколько мужчин должно быть среди воспитателей детских садов. Надо не создавать какие-либо квоты, а давать шанс всем. Если бы сейчас мы набирали столько же призывников за счет женщин, нам не хватило бы инструкторов и инфраструктуры для них нет. Мы просто не могли бы этого сделать. Вот почему я не сторонник обязательной военной службы для женщин. Но если общество будет развиваться так, что женщин на военной службе станет гораздо больше мужчин, это со всех сторон нормально», — считает Мартин Херем. По его мнению, в перспективе десяти лет вполне возможно, что командующим Силами обороны Эстонии станет женщина. «В настоящее время у нас есть одна женщина — командир батальона. Из нижних чинов женщины активно стремятся вверх», — говорит Херем.

Он ссылается на результаты социологических опросов, согласно которым большинство населения доверяют армии и готовы участвовать в защите страны. Также Херем высказал негодование по поводу России, которая не одобряет проводимые у ее границ учения НАТО. «Я не найду корректного выражения по этому поводу. Россия творит хрень. С тупым лицом она лжет и игнорирует все, что сама же и творит. Когда Россия двигает силы в десять тысяч человек или более на расстояние нескольких сотен километров от нашей границы, а Дания блокирует проливы и выводит свои корабли в Атлантику, это вроде нормально. Про Крым Путин каждые несколько месяцев заявлял, что оккупанты — не его войска и что он отдал приказ ввести туда войска. Не говоря уже об отравлении и убийстве людей. Мы должны практиковаться в защите себя. Если Россия говорит, что это агрессия, то она просто бредит», — экспрессивно заявил эстонский главнокомандующий.

«В интересах России сформировать свое ближайшее соседство по своему усмотрению. Война — один из способов это сделать. Россия хочет, чтобы соседние государства зависели от нее — не обязательно оккупируя их. Когда появляется такая возможность, Россия применяет или пытается применить военную силу. Россия ведет себя так, как она хочет, а не так, чтобы можно было вести дела честно. Она не заслуживает доверия. Прямо сейчас она не пересекает нашу границу. Но и кризиса с Украиной никто не предвидел, хотя признаки носились в воздухе около года», — сказал Мартин Херем.

Министр внутренних дел Март Хельме хочет создать резерв внутренней обороны для действий в кризисных ситуациях. По этому поводу Херем отметил: «Силы обороны должны защищать страну прежде всего от военной угрозы. Если мы поставим нашу противотанковую или бронетехнику охранять склады или границы, то не сможем предпринять необходимые шаги в случае военной угрозы. Я согласен с необходимостью создания кризисного резерва Департамента полиции и погранохраны — мы называем его так. Предложение о его создании на самом деле поступило от Сил обороны: у нас в резерве могли бы быть обученная и вооруженная живая сила, в случае необходимости способная пополнить ряды полиции и пограничников».

По Херема, дело Дениса Метсаваса показало, что Силы обороны не застрахованы от предательства. «Этот инцидент высветил то, чего мы всегда боялись — что в состав Сил обороны могут входить наймиты российских спецслужб. Совершенно верно, что этот инцидент обсуждался публично — чтобы немного напугать следующих (потенциальных предателей — ИА Newstes). Об уроках говорить не могу, в противном случае я бы сам сработал в интересах российских спецслужб. Но, конечно, это был шок. Я много занимался спортом с Метсавасом. Был его наставником, командиром его округа. Я просил его совета перед тем, как говорить с русскоязычной аудиторией. А потом оказалось, что он предатель», — жалуется генерал-майор.