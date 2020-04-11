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Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции

Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляцииЕлизавета IIФото: Buckingham Palace / PA Wire / Shutterstock / REX

Королева Елизавета II обратилась к подданным с пасхальной речью, в ходе которой подчеркнула важность соблюдения режима самоизоляции в период пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Монарх отметила, что «держась в стороне, мы сохраняем безопасность других». «Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет», — сказала Елизавета II.

5 апреля королева обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса. В своей речи монарх подчеркнула важность самодисциплины и выразила признательность британцам, которые следуют рекомендациям властей и остаются дома. Также королева напомнила, что все страны планеты объединили свои усилия для борьбы с пандемией.

Обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летняя королева находится в самоизоляции вместе с принцем Филиппом.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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