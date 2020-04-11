Коронавирус убивает: в МИД назвали число украинцев, ставших жертвами COVID-19 за рубежом

Алексей Вольцев

Продолжающая в мире пандемия коронавируса уносит жизни людей не только внутри страны, но и за ее пределам.

Так, жертвами распространения COVID-19 стали уже шесть украинцев, находившиеся за границей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус: информация от МИД»

В то же время еще 172 гражданина Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах. Больше всего их в Италии — 121, а также в Греции — 22.

Кроме того, 19 нашим согражданами удалось победить болезнь.

Также отмечается, что 15 369 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы «Защита».

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что динамика распространения коронавируса в Украине ниже, чем в странах Европы, поэтому есть надежда на то, что наша страна может обойти пик заболеваемости COVID-19, который прогнозировали на 14−15 апреля. Необходимым условием для этого Ляшко считает строгое соблюдения карантина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19, в их числе — 334 медика. Зафиксированы 69 случаев с летальным исходом и 61 случаев выздоровления пациентов.